警破毒倉檢太空油粉末逾4萬粒搖頭丸

男子與母親女友涉販毒被捕

警方毒品調查科督察朱紹麟表示，警方在西貢滘西新村一村屋外截停一名男子，在其手持的紙箱內發現5公斤以真空包裝的大麻花，再在其村屋住所內檢獲5公斤大麻花、約4.6萬粒共重23公斤的搖頭丸，以及327克第一部毒藥「依托咪酯」。探員以「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」罪拘捕該名24歲男子、47歲母親及21歲女友，男子將被起訴，明天在觀塘裁判法院提堂，兩名女子將獲准保釋。

首見粉狀「太空油」 以往多現電子煙槍

朱紹麟表示，今次是有紀錄以來第7次檢獲太空油「依托咪酯」，過去多在電子煙槍內、經化驗後發現，今次以粉狀形式檢獲屬罕見。他稱，「依托咪酯」為靜脈麻醉藥物，通常用於手術過程誘導和維持麻醉狀態，及其他需要鎮靜的醫療程序，如吸食過量會顫抖、頭暈、站立不穩、東歪西倒；如嚴重則會產生幻覺、脾氣暴躁等症狀，影響情緒、思維和行為舉止，損害腦部神經，亦易令呼吸暫停、支氣管痙攣，警方會繼續留意「依托咪酯」的趨勢。

朱紹麟表示，非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年；販毒最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法 。