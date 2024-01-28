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八成在職照顧者每日閒暇不足兩小時

【明報專訊】照顧者面對沉重負擔，在職照顧者更需兼顧工作。有社福機構調查發現，約八成受訪在職照顧者每日閒暇時間少於兩小時；職場支援方面，過半受訪者認為如上司能「體諒處境」，及提供彈性上班時間，可減輕照顧壓力。循道衛理楊震社會服務處（楊震）部門主管鄭婷欣強調，調查結果顯示正面態度及工作氛圍是對照顧者最重要的支援，籲僱主營造正面的職場氛圍，並多接納僱員「照顧者」的身分。

楊震去年11至12月期間訪問113名在職照顧者，其中全職工作受訪者佔66.4%，從事兼職工作的受訪者每周工作10小時至30小時。13.3%受訪者表示完全無閒暇時間，逾四成不滿意自己的生活時間分配。調查亦發現，約八成受訪者能在工作環境中披露照顧者身分，惟職場支援上只有兩名受訪者稱公司提供相應支援，以減輕照顧者壓力。

熊女士的兒子患有自閉症，並有智力障礙，早前從特殊學校畢業，現時每周有4日住在楊震暫託宿舍，讓她有喘息時間，「多咗自己私人時間，可能去食餐勁嘅，或者出海邊嗌幾聲」。她有一份酒樓兼職，常因兒子「發脾氣扭計」臨時請假，「我做唔到長工」，慶幸老闆接受並諒解，願安排與同事調班等。

籲職場體諒 容突發請假接家人來電

鄭婷欣說，在職場環境建立正面氛圍，並用正面態度看待及體諒在職照顧者，允許突發情况，已可為照顧者們提供重要支援，「有時我哋真係要攞假，要去聽咗屋企電話先，要教工人點照顧父母」。

相關字詞﹕循道衛理楊震社會服務處 照顧者支援 照顧者

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