女嬰腦有血塊 屯門社區保母被捕 傷者眼腫醫院報警 社署稱非常關注

社署回應稱，非常關注事件，會密切留意警方調查結果，以制定進一步跟進行動。社署指仁愛堂為屯門區「鄰里支援幼兒照顧計劃」的營辦機構，涉事保母屬計劃下的社區保母，早前完成培訓，本月起提供服務，涉事女嬰為她第一個負責照顧的兒童。社署續稱，營辦機構須設有機制招募、評估、篩選及培訓合適的社區保母，並在居所或認可地點提供服務。

營辦機構仁愛堂：配合調查 慰問女嬰家人

仁愛堂回覆查詢稱，會配合警方調查，現階段不宜評論，對女嬰家人表示深切慰問。

據悉女嬰父母皆在職，育有4歲及9個月大女兒，其家傭本月休假一個月，遂透過屯門的仁愛堂社區中心以時薪20元聘用保母。涉案保母與丈夫及兩歲兒子同住屯門御半山，在1月2日起逢星期一至五早上9時半將女嬰接回家中照顧，至黃昏6時半將女嬰交回，沒有照顧4歲大女。

據了解，上周四下午約2時，保母在為女嬰洗澡後發現其抽搐，透過社區中心通知父母，父母當日約3時半接回女嬰，女嬰當時並無意識，獲送往屯門醫院深切治療部及安排手術。醫生發現女嬰腦有血塊、左眼腫脹，認為很可能是人為造成，翌晚8時許報案。警方昨在屯門區拘捕33歲姓鍾女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。

議員疑社福機構難請人 促加強培訓

社福界立法會議員狄志遠指表示，不排除有社福機構因難以聘請人手，在培訓不足下讓新人到前線工作，建議各社福機構加強培訓，督導員在工作前後亦可加強與照顧員溝通，教授應對不同處境的技巧。他又稱社福機構必須在聘用照顧員前進行精神評估及家訪，將意外風險減低。

仁愛堂網頁顯示，社區保母對兒童要有愛心及責任感，亦要有照顧兒童的經驗及能力，仁愛堂亦會提供免費培訓，包括家居安全及衛生常識、幼兒清潔及護理、如何處理孩子情緒及相關育兒資訊。

社署2017年回覆屯門區議會時稱，社區保母獲發義工獎勵金，營辦機構會向社區保母提供培訓，包括照顧嬰幼兒技巧、幼兒營養、虐兒個案辨識及家居安全等，亦會透過定期家訪，確保社區保母質素。