8‧18集會終極上訴許可 2‧23訊

【明報專訊】2019年維園8．18流水式集會案，黎智英及8名民主派人士包括李卓人和李柱銘等，就組織及參與未經批准集結兩罪成立，判緩刑或即時入獄8至18個月。受審7人就「組織未經批准集結」上訴得直，定罪撤銷，「參與未經批准集結」維持原判，被告和律政司均申請上訴至終審法院。上訴庭早前駁回律政司就「組織集結」罪申請上訴，但批准被告就「參與集結」罪申請終極上訴。根據終院網頁，雙方上訴許可申請排期2月23日開庭聆訊，將由3名常任法官李義、霍兆剛及林文瀚處理。
7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，2021年經審訊後在區院定罪判刑。上訴庭去年8月就7人上訴裁決指出，單憑他們站在遊行前列，不足以指證他們組織集會，故撤銷「組織集結」定罪；但駁回「參與集結」定罪及刑期上訴。原審判囚的黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭刑期下調為5至12個月，餘下3人因緩刑期已屆滿，毋須處理。
其後雙方不服判決並各自申請上訴至終院的證明書，上訴庭去年12月頒下判辭，對於律政司要求終院釐清沒計劃下帶領遊行是否構成「組織」未經批准集結，上訴庭認為非可爭辯的法律觀點，拒絕批出證明書。而被告爭議以「參與未經批准集結」罪拘控會否過度限制表達自由和集會自由，上訴庭認同涉及重大廣泛的法律觀點，因而批出上訴至終院的證明書。