8‧18集會終極上訴許可 2‧23訊

7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，2021年經審訊後在區院定罪判刑。上訴庭去年8月就7人上訴裁決指出，單憑他們站在遊行前列，不足以指證他們組織集會，故撤銷「組織集結」定罪；但駁回「參與集結」定罪及刑期上訴。原審判囚的黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭刑期下調為5至12個月，餘下3人因緩刑期已屆滿，毋須處理。

其後雙方不服判決並各自申請上訴至終院的證明書，上訴庭去年12月頒下判辭，對於律政司要求終院釐清沒計劃下帶領遊行是否構成「組織」未經批准集結，上訴庭認為非可爭辯的法律觀點，拒絕批出證明書。而被告爭議以「參與未經批准集結」罪拘控會否過度限制表達自由和集會自由，上訴庭認同涉及重大廣泛的法律觀點，因而批出上訴至終院的證明書。

【案件編號：FAMC 24-29/23】

（反修例風暴）