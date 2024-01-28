理大外9人案 8囚7至13月1判勞教

被告王晋彥（現年24歲，下同）、鄭康成（23歲）、鄧朗言（19歲）、賴恒基（31歲）、吳鎮鋒（23歲）、趙穎琪（26歲）、葉佩珊（27歲）、羅芷君（24歲）及王伊婷（31歲），被控2019年11月18日在科學館廣場一帶參與非法集結。王伊婷另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即涉攜雷射筆。

官稱被告多有為青年

黃官引述求情稱，多名被告可謂有為青年，孝順及照顧家人，當時讀中四的鄧朗言現於港大就讀；吳鎮鋒在浸大畢業後任職物業管理公司；王晋彥在九巴工作取得維修資格；羅芷君積極進修及當健身教練；註冊護士賴恒基慈悲為懷，因照顧病人而染疫；有髖關節發育不健全症的葉佩珊因腳患需坐輪椅出庭，右眼近乎失明。

黃官判刑稱，理大衝突牽動全港及令尖東陷入多天混亂，與其他案件無法相比。對於辯方力陳案發僅涉13分鐘、不屬繁忙時段、暴力程度不高，黃官認為雖無證據顯示被告預謀犯案，但135人攜帶不同裝備，於早上到場被警方拘捕，而現場為商業區，行人不多，反映事件有人號召和安排。

辯方稱少暴力 官：在場鼓勵他人

黃官續稱，有示威者築傘陣、衝擊警方防線企圖進入理大，儘管非法集結沒導致財物損失及破壞，惟可能衍生暴力及嚴重後果，對公共秩序造成更大威脅；有人以污言穢語辱罵並抵抗警員，暴力程度不低，就算案中沒人命傷亡，牽涉的理大暴動亦具風險；被告角色並非帶領，但在場鼓勵他人犯案。

被告改過自新 全酌情減兩月

針對非法集結罪，黃官以監禁12個月作量刑起點，就王晋彥被搜出打火機燃料和王伊婷藏武罪成，上調刑期。由於事發是4年前，被告改過自新、重犯機率低，全獲酌情減刑兩個月，王晋彥和王伊婷囚13個月；葉佩珊因健康理由再減刑一個月，囚9個月。鄧朗言和吳鎮鋒認罪分別判入勞教中心和判囚7個月，其餘4人入獄10個月。

【案件編號：DCCC 856/20】

（反修例風暴）