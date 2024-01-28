環諮「無意見」 不商北環線環評 前委員促討論 稱可就濕地補償加條款

明報記者 馬耀森

北環線接駁未來東鐵古洞站及屯馬線錦上路站，於新田、牛潭尾及凹頭設有中途站，沿途經過錦田濕地、魚塘，以及石湖圍水耕農地等。該項目環評報告已於去年12月13日至本月11日供公眾查閱並提供意見。工程將影響約3公頃濕地，港鐵建議只補償1.02公頃濕地（詳見另稿）。

討論須過半數委員同意

工程項目環評完成公眾查閱後，會交給環境諮詢委員會審議。環諮會是就本港環境的污染管制和可持續性事宜向政府提供意見的諮詢機構，不過環諮會大會已經通知環保署該會對該項目無意見。環諮會秘書處回覆本報查詢時解釋，根據環境影響評估小組規則和既定程序，環評小組的委員會各自審視環評項目，考慮是否選出該項目在會議討論和審議。在過半數的小組委員同意下，該環評項目才會被選出在環評小組和環諮會的會議討論，否則環諮會將通知環保署就該項目並無意見；但委員仍可以在公眾查閱期間直接向環保署提交意見。環保署長會在考慮所有在公眾查閱期間接獲的意見後，決定是否批准該環評報告。

前委員：過去會要求先保育後發展

環諮會前委員、濕地保育協會主席文志森表示，環諮會在過半數委員同意下才會開會討論環評報告，過去討論的環評報告大部分是大型工程項目，他認為環諮會應開會討論北環線環評報告，並要求港鐵派代表出席會議，詳細交代濕地補償計劃詳情。

他解釋，過去環諮會開會討論涉及補償濕地的項目，有可能建議加入條款，要求項目倡議者先保育後發展，動工前必須先完成補償濕地計劃，而會議期間亦可詳細審視補償濕地的設計。他舉例，落馬洲支線雖然最後改由地底走線，環諮會大會及環評小組亦有開會討論，其中一個重要原因是涉及濕地損失。

補償應看齊損失面積

文志森又稱，受北環線工程影響的濕地雖非位於「濕地保育區」或「濕地緩衝區」，但補償濕地應與損失面積看齊，在面積上達「沒有淨損失」。他又說，未來北部都會區項目會興建多條鐵路，料會有大量濕地被破壞，希望港府做好濕地補償規劃，不要以「修修補補」方式補償。

港鐵：偕相鄰補償地探討管理

港鐵稱，北環線項目補償濕地包含沼澤與蘆葦牀、生態強化池塘及草堤3個組成部分，按初步設計，將會把建議選址現有的部分魚塘及乾地，例如魚塘上的現有構築物及泥路等，改造成沼澤與蘆葦牀，餘下部分的魚塘會透過重建及修復，將為不同物種提供一個更好的棲身及覓食環境，進一步提升補償濕地的生態價值。至於補償濕地與附近另一發展項目的補償濕地相連，該兩項目須提交生態補償計劃予政府審視，港鐵公司亦會積極與有關項目的管理者磋商，共同探討管理方案，期望發揮更佳生態保護效益。

（城市保育）