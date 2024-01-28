4．22走塑分階段禁售 棉花棒牙線棒現搶購

【明報專訊】減廢政策連環出台實施，8月1日垃圾徵費前，「走塑」新例先行，政府將分階段落實即棄膠餐具和其他塑膠產品管制，首階段今年4月22日起執行，禁售包括膠棉花棒、食物膠籤、膠牙籤等；暫定次階段明年實施，禁售包括即棄膠枱布、牙線棒等。有關政策近日惹起公眾關注，有連鎖藥房個別分店的棉花棒及牙線棒貨架被清空，標示「暫時缺貨」，有市民稱憂禁售而大量購入牙縫刷備用，藥房商會亦稱近日買棉花棒及牙線棒的人稍增。環境及生態局長謝展寰昨稱即棄膠餐具和產品的管制法例會如期推行，將加強宣傳。
謝展寰：如期推 會加強宣傳
首階段即棄塑膠產品管制將於不足3個月後、即4月22日起實施，屆時本港將禁止銷售及免費供應膠棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、膠牙籤等。另外，發泡膠餐具、飲管、即棄膠叉和膠匙等亦禁止向堂食及外賣顧客提供。牙籤刷供應商OFresh本月初已宣布，因應最新的產品環保責任條例，4月22日起在港停售牙籤刷。
謝展寰在昨日播出的now新聞節目《大鳴大放》稱，見業界已準備好，會如期推行即棄膠餐具和產品管制。他相信禁令對市民影響有限，舉例禁售膠棉花棒後，仍有紙製的替代品，另外不少餐廳已不再用膠餐具，在餘下時間政府會加強向市民宣傳。
部分連鎖藥房貨架清空
據本報觀察，連鎖藥房萬寧在沙田第一城的分店，200支裝的棉花棒及200支裝的特幼嬰兒棉棒昨午貨架部分清空，顯示為「暫時缺貨」，有市民一邊大量買入牙縫刷，一邊致電問親友是否要買，稱政府將禁售，要儲貨備用。藍田一家萬寧分店的牙線棒及棉花棒貨架亦顯示為缺貨。至於屈臣氏，沙田第一城分店的牙線棒亦暫時缺貨。萬寧在柴灣漁灣邨的分店相關產品則有貨。在兩家連鎖藥房的網店，相關產品除了個別款式，大部分有貨。
業界：顧客稍增 供貨沒問題
港九藥房總商會理事長林偉文稱，由於政府將分階段禁售即棄塑膠產品，近日買棉花棒及牙線棒的市民稍增，不過供貨沒有問題。他舉例，棉花棒有紙製替代品，價錢相若，對業界影響不大。他說個別商戶未必掌握哪個階段有哪類產品禁售，建議政府與商會溝通，讓商戶可及早調節入貨量，避免損失。
選委界立法會議員江玉歡回應本報查詢，認為政府在即棄膠餐具和產品管制宣傳力度不足，建議與新上任的區議員加強分工，把握餘下約3個月多作解說。