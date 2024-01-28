4．22走塑分階段禁售 棉花棒牙線棒現搶購

謝展寰：如期推 會加強宣傳

首階段即棄塑膠產品管制將於不足3個月後、即4月22日起實施，屆時本港將禁止銷售及免費供應膠棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、膠牙籤等。另外，發泡膠餐具、飲管、即棄膠叉和膠匙等亦禁止向堂食及外賣顧客提供。牙籤刷供應商OFresh本月初已宣布，因應最新的產品環保責任條例，4月22日起在港停售牙籤刷。

謝展寰在昨日播出的now新聞節目《大鳴大放》稱，見業界已準備好，會如期推行即棄膠餐具和產品管制。他相信禁令對市民影響有限，舉例禁售膠棉花棒後，仍有紙製的替代品，另外不少餐廳已不再用膠餐具，在餘下時間政府會加強向市民宣傳。

部分連鎖藥房貨架清空

據本報觀察，連鎖藥房萬寧在沙田第一城的分店，200支裝的棉花棒及200支裝的特幼嬰兒棉棒昨午貨架部分清空，顯示為「暫時缺貨」，有市民一邊大量買入牙縫刷，一邊致電問親友是否要買，稱政府將禁售，要儲貨備用。藍田一家萬寧分店的牙線棒及棉花棒貨架亦顯示為缺貨。至於屈臣氏，沙田第一城分店的牙線棒亦暫時缺貨。萬寧在柴灣漁灣邨的分店相關產品則有貨。在兩家連鎖藥房的網店，相關產品除了個別款式，大部分有貨。

業界：顧客稍增 供貨沒問題

港九藥房總商會理事長林偉文稱，由於政府將分階段禁售即棄塑膠產品，近日買棉花棒及牙線棒的市民稍增，不過供貨沒有問題。他舉例，棉花棒有紙製替代品，價錢相若，對業界影響不大。他說個別商戶未必掌握哪個階段有哪類產品禁售，建議政府與商會溝通，讓商戶可及早調節入貨量，避免損失。

選委界立法會議員江玉歡回應本報查詢，認為政府在即棄膠餐具和產品管制宣傳力度不足，建議與新上任的區議員加強分工，把握餘下約3個月多作解說。

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