三無廈附近放大桶 供居民棄垃圾 全港3100幢 消息：不因憂街外人濫用而不為

謝展寰昨在商台節目《政經星期六》進一步解釋將垃圾收費延後4個月推行，稱因了解到市民需要更多時間理解及消化政策要求。他說政府以往有做宣傳、亦做了很多，但認同明顯單靠現時所做「的確不足夠」，因此會以市民易明方式加強宣傳。他又稱政府無意強調罰則，以免引起市民恐慌，長遠希望教育市民改變習慣，建立綠色減廢文化。

謝展寰認之前宣傳不足

三無大廈如何落實垃圾收費一直備受關注。本報記者昨到深水涉部分單幢唐樓觀察，部分衛生環境惡劣，在梯間積存多個疑由住戶扔出、用膠袋包裹的家居垃圾。謝展寰昨表示，即使垃圾收費未落實，三無大廈內現時亦有人四圍丟垃圾，當局將在沒有人收垃圾的三無大廈附近放置容量660升的大型垃圾桶，讓居民棄置垃圾，再由食環署人員收集。當局亦會安排稱為「綠展隊」的外展隊人員，到三無大廈或單幢大廈做宣傳教育，並了解大廈附近回收配套是否足夠。

環境局：大桶不會套上指定袋

謝強調垃圾收費落實後會有6個月適應期，但只限不檢控未使用指定袋丟垃圾者，「亂拋垃圾本身，在任何時間、任何地方都不會容許」。環境局回覆查詢稱，供三無大廈使用的垃圾桶不會套上指定垃圾袋。

翻查資料，截至去年12月，全港約有3100幢三無大廈，由單一業主擁有並可自行管理的不包括在內。在油尖旺區有不少舊樓欠缺管理，當區區議員歐楚筠回覆本報查詢稱，需時觀察才能了解上述措施是否有助改善大廈衛生環境，長遠要讓相關居民建立習慣，政府需以更多簡明方式解說。

江玉歡認同折衷做法 免棄街上

立法會議員江玉歡回覆本報查詢稱，在三無大廈附近放置大型垃圾桶屬折衷安排，難免有街外人棄置垃圾，但至少居民不會將垃圾轉而丟在天井或街上，減輕環境衛生問題。她建議政府盡快統計本港有哪些大廈無清潔工處理垃圾，在附近放置大型垃圾桶，並認為除非三無大廈全面落實「聯廈聯管」，否則難以理順相關大廈的垃圾收費安排。

明報記者

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