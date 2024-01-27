督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程

指事主無目擊誰施襲 單憑感覺

現已停職的被告劉震宇（37歲）被控於2023年4月6日在近港鐵啟德站A出口的有蓋行人通道襲擊18歲女子。

控辯雙方呈遞書面結案陳辭，辯方庭上口頭補充，事主供稱被摸約一秒，她沒有目睹事發經過，亦同意力度很輕，她遭人摸右肩卻隨即向左望，辯方形容她「好得意」，而一般人的正常反應會向右望。事主曾說案發地點人流不多，辯方反駁指閉路電視片段顯示，走廊間中出現人潮，一度遭人群佔據。

對於事主指控被告露出「猥瑣」笑容，事主友人作供指被告的笑容不懷好意，辯方認同法庭較早時指笑容都是「面部表情扭曲」，加上當晚燈光偏暗，被告和事主相距兩至三米，嘴部動作不大，辯方對事主和其友人的觀察有保留。此外，辯方質疑事主憑感覺，而其友人只見「有隻手」摸事主，卻一口咬定是被告所為，當中存有疑點。辯方又指事主友人亦同意不排除有人不小心摸事主。

辯方最後提到被告過往沒刑事定罪紀錄，獲上司高度評價，他將要出席晉升面試，質疑怎會以仕途作賭注，因此毫無動機施襲。

【案件編號：KTCC 1522/23】