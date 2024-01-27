被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮

控辯雙方承認事實指被告鄭家盛（31歲）是一名運動治療師。控罪指被告於2022年11月10至11日間，在位於上環的「盛健痛症復康治療中心」，分別猥褻侵犯X和Y。他另被控於同月28日作出妨害司法公正的行為。

要脅事主撤控 另控妨礙司法公正

現年30歲的事主X供稱，2022年10月「盛健」經Instagram聯絡她，表示提供免費的痛症治療服務，以換取X在Ig上發文宣傳「盛健」。X同意後分別在同年11月兩度預約到「盛健」接受治療。

X稱，最後一次治療時，被告按摩其下背時，未問她意願便拉低她的短褲及內褲至臀部一半位置，其後繼續拉低她的內褲至露出整個臀部，按摩X臀部下方時用手背掃到X的陰部共5次，直至X開口質問才改回按摩X的臀部上方。被告結束治療後送X離開，一邊說「你好番，記得幫我出post（帖文）」，一邊用手拍打X的臀部數下。

事後X決定報警處理。約兩周後，被告向X傳訊息指「相關部門想我哋私下解決」，案件會拖延一年半載，不但對X生活構成影響，而且不會有「X想要嘅結果」，要求X撤銷指控，「等大家生活重回正軌」。X不信被告真心道歉，並將相關訊息交給警方。審訊下周一（29日）續。

【案件編號：ESCC 2201/23】