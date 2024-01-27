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港聞

港聞二

8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月

【明報專訊】男校前副校長涉嫌8年前在的士內對一名當時於該校讀中五的學生攬腰及摸大腿。他否認一項非禮罪受審，昨日在東區裁判法院被判罪成。裁判官認為事主作供清晰，接納其為事實，即事主被摸時驚嚇，「起晒雞皮」，但礙於被告地位而不敢反抗，畢業後因見師弟匿名投訴被告，事主想為師弟「撐腰」而揭發事件。裁判官考慮事件涉師生關係，被告違反誠信，不論他猥褻程度輕重，都不能接受，判監12周。被告在判刑後提出保釋等待上訴，獲官批准。

辯稱男男尺度較大 官反駁「未必認同」

辯方求情稱，被告C.W.K（現年40歲）未婚，前年7月辭任副校長一職，相信日後難執教鞭，其長俸被學校扣起，至今仍未發還。他目前從事環境事業的項目經理，月薪1.5萬元。辯方續稱被告隔着衣服觸摸事主，沒有粗魯行為，而且男校學生玩耍時與教師打成一片，他們對於被接觸身體的接受程度與女生不同，對此裁判官何慧嫻打斷辯方說「未必認同」。

辯方亦為被告呈上5封由該校教師與舊生撰寫的求情信，有舊生讚揚被告願意為學生付出心血，稱他可在更優秀學校任教，卻留在該校照顧學生。

事主後悔不作為 致師弟同受傷害

何官裁決時引述案情，案發日2015年10月31日，當時就讀中五的X與被告在校外舉行活動，故在活動完結後，X、被告與另一男學生一同乘的士回校。途中被告突然伸手攬X的腰，再用手撫摸X大腿約5秒，最後再伸手攬腰。X當時被嚇得全身僵硬「起晒雞皮」，但怕得罪被告，影響自己成績，故不敢反抗。X於2017年畢業，至2022年見到有師弟在網上匿名投訴被告，令X想到自己的不作為令師弟受傷，決定揭發事件。

憶述受驚「起晒雞皮」 事主獲官信納

何官分析，根據X形容自己被摸時反應，相信他一直處於驚慌狀態，未能反抗可以理解，作為學生需每天面對教師，即使該些心理壓力是「想多了」，亦是理所當然，以及考慮X自我形容是「和平者，毋須做到絕情」，由2017至2022年本想忘記事件，後來因想幫師弟發聲才揭發事件等因素，因此信納X的證供屬實，裁定被告罪成。

【案件編號：ESCC1605/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 非禮學生 教師 男校

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