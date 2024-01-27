違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等

171宗採行動升六成 其中47人釘牌

根據教育局向立法會教育事務委員會提供的數字，2023年有171宗需跟進行動個案，較2022年的104人增加逾六成。其中47名教師被取消教師註冊、13人收譴責信、69人收書面警告、13人收書面勸喻，以及29人收到口頭提示或被記錄在案。

教育局表示，個案明顯增加主要是因為2021/22學年起落實加強措施，每3年為所有註冊教師查核刑事紀錄所發現的個案，包括在職及離職教師。有關措施是為防止有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情况。當局又表示，大部分涉事教師已離開教學行列。至於在去年被取消註冊的其他個案主要涉及干犯與性相關、虐兒或盜竊等罪行，以及與學生有超越師生關係的交往等。

加強查核 冀杜絕隱瞞漏報

文件亦提及不少加強教師國情及國安教育活動，包括前年《施政報告》提出的內地學習團。教育局稱，去年4月至本年1月共舉辦19個新入職教師學習團，共有2181名教師參加，包括56名非華語教師。

本學年起晉升更高職級公營學校教師必須參加的「晉升教師內地學習團」，當局表示計劃於學年內舉辦15個晉升教師內地學習團，共1700個名額；首7團已於去年10月至本年1月舉行，共779名晉升教師參加。