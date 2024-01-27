穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」

維港23888煙花 23分鐘少穗一半

今年維港煙花匯演分8幕，共發放23,888枚煙花，毛偉誠說最大「睇頭」是煙花範圍拉闊，3首躉船距離由以往175米拉闊至250米，故煙花範圍由國慶匯演的800米寬及250米高，增至850米寬。8幕匯演有不少寓意吉祥喜慶的煙花效果，如第二幕會發放「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，寓意財源滾滾；第八幕則有「金元寶」及「千輪金雨」，祝願市民盆滿缽滿。

白鵝潭初一上演 酒店預訂增9倍

廣州年初一將在珠江河面白鵝潭復辦春節煙花匯演，歷時約45分鐘，多香港約一倍。據《廣州日報》報道，該匯演採取「預約制」，屆時觀眾需經微信公眾號預約；煙花帶動下，「攜程」數據顯示，年初一當日白鵝潭附近3公里酒店的預訂量較去年同期增逾9倍，其中白天鵝賓館的行政尊貴套房初一晚曾索價逾1.4萬元人民幣，昨晚在攜程搜索，該酒店已顯示無房可訂。

崔定邦：小紅書教觀賞「先廣後港」

深圳來港旅客蘇小姐自言無曾在香港和廣州觀賞煙花，農曆新年會回家鄉茂名過節，「始終老家年味濃啲」。首次訪港的浙江旅客盧小姐和康先生得知香港年初二有煙花匯演後說「可能明年來看」，認為維港煙花有一定觀賞性。

旅遊促進會總幹事崔定邦對本報表示，不擔心廣州煙花匯演會搶「頭啖湯」，維港煙花匯演相當有名，能給予旅客不同感覺，故活動仍有吸引力。他提到「小紅書」等內地社交平台有「旅遊攻略」，舉例教遊客先從廣州觀賞煙花，然後再來港觀賞另一場煙花匯演，不排除兩地活動能互相受惠。