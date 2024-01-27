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港聞

港聞二

外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展

【明報專訊】教育局長蔡若蓮日前結束訪問英國倫敦，她原定在當地出席名為BETT Show的教育科技展覽，並與當地學校校長對談，但展覽網站未見有關行程。教育局昨公布，蔡若蓮在倫敦時間周四出席展覽與當地參展的香港師生交流，並出席專題討論環節，介紹香港教育最新發展。據悉，該討論環節未在會場主展廳舉行，而是會場另闢房間討論。

討論環節另闢房間舉行

此外，蔡若蓮於當地時間周一禮節式拜會英國教育部負責學校事務的國務大臣夏軒仕（Damian Hinds），港府稱兩人就香港與英國教育發展交換意見，港方及英方均無發布新聞相。

拜會英官 官方無發布相

「美國之音」日前報道，蔡若蓮或因抗議活動而取消出席BETT。事隔一日後，教育局發稿稱蔡若蓮應邀參觀展覽，與參展的香港師生交流。當局同時發放蔡若蓮在會場的相片，可見蔡在會場與學生交談及拍大合照。本報曾向BETT及原定與蔡若蓮對談的當地學校校長Anthony Seldon查詢，截稿前未獲回覆。

局方稱，展覽期間，蔡若蓮與香港及英國教育界、教育科技代表在專題討論環節（panel session）發言。根據政府公布，蔡若蓮向在場代表介紹香港教育發展及政府投入大量資源促進電子學習。在英國期間，蔡若蓮先後到訪大學排名機構泰晤士高等教育、英國工程技術學會，並禮節式拜會中國駐英大使鄭澤光。

蔡若蓮將轉往芬蘭赫爾辛基，其間她將出席當地研討會，與芬蘭官員對談。

相關字詞﹕倫敦 蔡若蓮

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