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港聞二

屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排

【明報專訊】尖沙嘴中間道海員俱樂部重建地盤去年9至11月被舉報，有11層樓使用原用於葵涌打磚坪街發展項目的鋼筋，屋宇署上周六（20日）公布正審視是否需隨機開鑿抽樣測試，屋宇署昨回覆本報查詢時稱，正與項目註冊結構工程師商議有關安排，以確保抽樣測試在符合建造標準及在安全情况下進行，預計審議工作2月下旬完成。署方又稱，若調查發現事件涉失實陳述，有需要時會將個案轉介予其他執法部門跟進調查。

尖沙嘴中間道11號海員俱樂部重建地盤樓高42層，現正動工。屋宇署上周六稱，去年9至11月接獲市民舉報，檢視鋼筋測試報告後發現，項目29至39樓的鋼筋批次，源自本應使用於葵涌打磚坪街「iCITY」發展項目。

署方昨回覆稱，已要求項目註冊結構工程師就事件提交報告，詳細交代用於中間道重建地盤項目的鋼筋物料來源和數量，以及相關測試安排，以便進一步跟進。對於項目註冊結構工程師於本月中建議隨機開鑿抽樣測試，署方正審議有關建議，包括進一步確認所用鋼筋數量及位置、於結構構件抽取鋼筋樣本對樓宇結構的影響，以及在抽取鋼筋樣本工程期間所需的臨時安全措施。

稱覆檢鋼筋來源項目無明顯不妥

至於葵涌打磚坪街發展項目的鋼筋本身有否質量問題，屋宇署表示去年11月就項目發出佔用許可證前，已按既定程序完成審閱相關證明文件，包括鋼筋物料及測試報告，以確保竣工建築工程符合《建築物條例》及其附屬規例的相關規定。署方亦已覆檢打磚坪街項目的相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情况。

若涉違規或考慮檢控

屋宇署又稱正調查事件，若發現有人或承建商違反《建築物條例》，包括在任何證明書或文件內就重要事實作出失實陳述，定必嚴肅跟進，考慮對相關人士及承建商提出檢控或紀律處分。署方稱如有需要，亦會轉介個案予其他執法部門跟進調查及採取適當行動。

相關字詞﹕鋼筋 屋宇署 海員俱樂部

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