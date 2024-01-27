明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警方App圖像化定位功能 聾人報案無障礙

【明報專訊】供聾人使用的992緊急短訊求助熱線，需事前到指定機構或警署登記啟用，服務推出近廿年，登記率持續偏低。工聯會立法會議員鄧家彪昨表示，警方早前推出手機應用程式（App）HKSOS，同時具有便利聾人報案功能，如圖像化9項求助類別，以及發送圖像和文字報案等，可協助求助人表達其緊急情况。

行山報案難定位 友失救

聾人服務組織「龍耳」會員譚桂標眼望遠方，揚手大力揮動，憶述摯友6年前在蒲台島行山時突感不適，無奈同行聾人好友不管如何揮手，仍未能令天空上的直升機識別方位，導致延遲急救約3小時，摯友最終不治離世。他稱，當時在山上無法用992發短訊，只能靠途經的健聽者打999報案；當時報案中心誤以為事主在報案者身邊，結果花費多時定位，延誤急救。譚認為現時程式具GPS定位功能，聾人亦可自行報案，免溝通出現誤會。

另一「龍耳」會員蕭天龍亦有類似經驗，其父2017年某日在家突感頭暈及呼吸困難，他當時用992報警，一邊留意父親狀况，一邊兼顧短訊文字表達，約半小時後救護車才到場。蕭稱不理想，幸父親最後無恙。他認為程式推出後，自身安全和保障度增強，甚至可替有需要者報案。

包括最常求助類別圖像

「龍耳」創辦人邵日贊稱，警方按聾人最常求助的9種個案設置圖像化選項，分別為受傷、嚴重失血、呼吸困難、動物襲擊、胸口不適、迷路、幫助他人、過敏反應及其他。另考慮到搜救時聾人難呼喊回應，程式亦設計當搜救隊靠近時，手機自動發響聲，有助辨識位置。

程式發聲助辨識位置

邵說，現有40多名會員下載程式，均認為較992緊急短訊方便，因只需於應用程式內登記即可使用，日後轉換手機號碼或電訊營辦商亦不受影響。

相關字詞﹕報案 992緊急短訊求助熱線 聾人

上 / 下一篇新聞

低估影響 區選前微調系統無全面測 三重把關未防選民冊「冧機」 稱系統兩設計問題
低估影響 區選前微調系統無全面測 三重把關未防選民冊「冧機」 稱系統兩設計問題
被問誰負責 調查組：只尋因 行政方處理
被問誰負責 調查組：只尋因 行政方處理
指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收
指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收
15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿
15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿
謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價
謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價
聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致
聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致
A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款
A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款
涉賣演唱會飛騙600萬 球會高層被捕 訛稱內部認購逾百受害 MIRROR門票涉50萬最大筆
涉賣演唱會飛騙600萬 球會高層被捕 訛稱內部認購逾百受害 MIRROR門票涉50萬最大筆
貨櫃碼頭男工遭倒駛拖頭輾斃 司機被捕
貨櫃碼頭男工遭倒駛拖頭輾斃 司機被捕
屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排
屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排
比亞迪電動車充電起火 車頭焚毁
比亞迪電動車充電起火 車頭焚毁
外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展
外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展
五旬母涉刺傷智障孖仔獲撤控
五旬母涉刺傷智障孖仔獲撤控
張劍虹憂邀美前軍官「敏感」  黎：無得褪 員工擔心國安法「紅線」 高層設應變群組未涵黎
張劍虹憂邀美前軍官「敏感」  黎：無得褪 員工擔心國安法「紅線」 高層設應變群組未涵黎
黎親邀李怡撰專欄 「是好心儀作家」
黎親邀李怡撰專欄 「是好心儀作家」
牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力
牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力
西隧口九巴撞九巴11傷 乘客：事發正塞車速慢
西隧口九巴撞九巴11傷 乘客：事發正塞車速慢
貨車衝安全島翻側 塌下燈柱撞穿商場玻璃
貨車衝安全島翻側 塌下燈柱撞穿商場玻璃
穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」
穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」
另有住處 售貨員涉屋苑製毒藏310萬貨
另有住處 售貨員涉屋苑製毒藏310萬貨
的士租賃糾紛 男子涉對司機起底被捕
的士租賃糾紛 男子涉對司機起底被捕
營運總監涉訛稱有生意 騙公司310萬
營運總監涉訛稱有生意 騙公司310萬
九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界
九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界
九市速遞：前海199陪審員履新 港人佔49
九市速遞：前海199陪審員履新 港人佔49
九市速遞：中大偕廣州實驗室 河套開跨境快測中心
九市速遞：中大偕廣州實驗室 河套開跨境快測中心
九市速遞：中大深校首辦創科賽 脊柱內窺鏡獲獎
九市速遞：中大深校首辦創科賽 脊柱內窺鏡獲獎
灣區手記：單身狗 ／文：尚東美
灣區手記：單身狗 ／文：尚東美
違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等
違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等
8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月
8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月
被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮
被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮
督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程
督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程
教大O Camp性侵案 被告加控強姦非禮
教大O Camp性侵案 被告加控強姦非禮
由添馬延至維港 發光蛋聲色互動
由添馬延至維港 發光蛋聲色互動
【Emily】日本返港 籲「唔好咁傷心」 機艙廣播：返工搵錢無得避
【Emily】日本返港 籲「唔好咁傷心」 機艙廣播：返工搵錢無得避
【Emily】機場櫻花園今開放 新品種好運來迎客
【Emily】機場櫻花園今開放 新品種好運來迎客
【Emily】C919攝影賽 獅山前飛過奪冠
【Emily】C919攝影賽 獅山前飛過奪冠
【Emily】籌備演藝博覽 霍啟剛中東取經
【Emily】籌備演藝博覽 霍啟剛中東取經