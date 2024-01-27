警方App圖像化定位功能 聾人報案無障礙

行山報案難定位 友失救

聾人服務組織「龍耳」會員譚桂標眼望遠方，揚手大力揮動，憶述摯友6年前在蒲台島行山時突感不適，無奈同行聾人好友不管如何揮手，仍未能令天空上的直升機識別方位，導致延遲急救約3小時，摯友最終不治離世。他稱，當時在山上無法用992發短訊，只能靠途經的健聽者打999報案；當時報案中心誤以為事主在報案者身邊，結果花費多時定位，延誤急救。譚認為現時程式具GPS定位功能，聾人亦可自行報案，免溝通出現誤會。

另一「龍耳」會員蕭天龍亦有類似經驗，其父2017年某日在家突感頭暈及呼吸困難，他當時用992報警，一邊留意父親狀况，一邊兼顧短訊文字表達，約半小時後救護車才到場。蕭稱不理想，幸父親最後無恙。他認為程式推出後，自身安全和保障度增強，甚至可替有需要者報案。

包括最常求助類別圖像

「龍耳」創辦人邵日贊稱，警方按聾人最常求助的9種個案設置圖像化選項，分別為受傷、嚴重失血、呼吸困難、動物襲擊、胸口不適、迷路、幫助他人、過敏反應及其他。另考慮到搜救時聾人難呼喊回應，程式亦設計當搜救隊靠近時，手機自動發響聲，有助辨識位置。

程式發聲助辨識位置

邵說，現有40多名會員下載程式，均認為較992緊急短訊方便，因只需於應用程式內登記即可使用，日後轉換手機號碼或電訊營辦商亦不受影響。