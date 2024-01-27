明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉賣演唱會飛騙600萬 球會高層被捕 訛稱內部認購逾百受害 MIRROR門票涉50萬最大筆

【明報專訊】本地甲組女子足球隊「247足球會」一前高層涉嫌訛稱可內部認購演唱會門票，逾100人向其付款後收不到門票，涉款約600萬港元，前日（25日）涉以欺騙手段取得財產罪被捕。當中最大金額案件涉銷售MIRROR演唱會門票，涉款50萬元。

隊員朋友舊同事中招

36歲被捕人周志業（圖）為247足球會前業務發展總監，警方指他去年5月至今年1月，涉嫌以洋名Frankie在不同渠道，包括社交平台，聲稱可獲得不同演唱會的內部認購門票。起初有33名事主報案，他們曾根據周的指示，經轉數快戶口付款後，被他以各種藉口拖延，最後更失去聯絡。

警指最少14戶口收款

警方經深入調查及情報分析後，前日下午於周位於粉嶺的住所拘捕他。葵青警區科技及財富罪案組第一隊主管林浩廉稱，相信周為本案主腦，以自身及他人合共最少14個轉數快戶口收取受害人的款項。警方檢取他的電腦及電子通訊儀器分析後，相信誤墮騙案的受害者超過100人，損失金額約600萬港元。據悉受害人包括該球隊球員、球圈中人、被捕人的朋友、舊同事等。警方呼籲，若懷疑為是次網上騙案的受害人，可致電3661 2771求助。

247足球會：已即時解僱

根據周早前聲稱可用優惠價出售演唱會門票的短訊，涉及包括Twins、鄭秀文、陳奕迅、黎明等的演唱會，並稱要「低調」。他的相片及個人資料早前亦被人上載至一些追債群組，指他「專呃親朋好友錢，藉口多多」，勸他早日面對。

247足球會前身為翱翔足球會，去季贏得女子乙組冠軍，今季升班並改名征戰甲組。247足球會昨發聲明，指周志業本季初於球隊擔任業務發展總監，協助球隊物色贊助商，亦為球隊贊助人之一；數日前，管理層發現有球員於個人社交平台發布一則涉及金錢問題的帖文，隨即與球員聯絡，發現涉及周的違法行為。由於事態嚴重，已於周日（21日）即時解除他於球隊一切職務並報案。該會行政總監趙俊傑向本報透露，除該會球員外，另一支男子足球隊亦受影響，兩隊共約50至60人被騙，涉及金額與警方公布的數字相若。他估計周或因賭錢致財政「爆煲」，其後利用職務上的人脈行騙。

另一高層：疑因賭錢致爆煲

足總網頁顯示，周志業亦為丙組球會「花花」的球員，曾在季初一場比賽列為後備。花花足球會周日在facebook發聲明，指周非該會球員、職員或老闆，其一切個人問題與該球會無關。

上 / 下一篇新聞

低估影響 區選前微調系統無全面測 三重把關未防選民冊「冧機」 稱系統兩設計問題
低估影響 區選前微調系統無全面測 三重把關未防選民冊「冧機」 稱系統兩設計問題
被問誰負責 調查組：只尋因 行政方處理
被問誰負責 調查組：只尋因 行政方處理
指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收
指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收
15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿
15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿
謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價
謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價
聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致
聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致
A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款
A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款
貨櫃碼頭男工遭倒駛拖頭輾斃 司機被捕
貨櫃碼頭男工遭倒駛拖頭輾斃 司機被捕
警方App圖像化定位功能 聾人報案無障礙
警方App圖像化定位功能 聾人報案無障礙
屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排
屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排
比亞迪電動車充電起火 車頭焚毁
比亞迪電動車充電起火 車頭焚毁
外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展
外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展
五旬母涉刺傷智障孖仔獲撤控
五旬母涉刺傷智障孖仔獲撤控
張劍虹憂邀美前軍官「敏感」  黎：無得褪 員工擔心國安法「紅線」 高層設應變群組未涵黎
張劍虹憂邀美前軍官「敏感」  黎：無得褪 員工擔心國安法「紅線」 高層設應變群組未涵黎
黎親邀李怡撰專欄 「是好心儀作家」
黎親邀李怡撰專欄 「是好心儀作家」
牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力
牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力
西隧口九巴撞九巴11傷 乘客：事發正塞車速慢
西隧口九巴撞九巴11傷 乘客：事發正塞車速慢
貨車衝安全島翻側 塌下燈柱撞穿商場玻璃
貨車衝安全島翻側 塌下燈柱撞穿商場玻璃
穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」
穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」
另有住處 售貨員涉屋苑製毒藏310萬貨
另有住處 售貨員涉屋苑製毒藏310萬貨
的士租賃糾紛 男子涉對司機起底被捕
的士租賃糾紛 男子涉對司機起底被捕
營運總監涉訛稱有生意 騙公司310萬
營運總監涉訛稱有生意 騙公司310萬
九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界
九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界
九市速遞：前海199陪審員履新 港人佔49
九市速遞：前海199陪審員履新 港人佔49
九市速遞：中大偕廣州實驗室 河套開跨境快測中心
九市速遞：中大偕廣州實驗室 河套開跨境快測中心
九市速遞：中大深校首辦創科賽 脊柱內窺鏡獲獎
九市速遞：中大深校首辦創科賽 脊柱內窺鏡獲獎
灣區手記：單身狗 ／文：尚東美
灣區手記：單身狗 ／文：尚東美
違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等
違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等
8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月
8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月
被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮
被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮
督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程
督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程
教大O Camp性侵案 被告加控強姦非禮
教大O Camp性侵案 被告加控強姦非禮
由添馬延至維港 發光蛋聲色互動
由添馬延至維港 發光蛋聲色互動
【Emily】日本返港 籲「唔好咁傷心」 機艙廣播：返工搵錢無得避
【Emily】日本返港 籲「唔好咁傷心」 機艙廣播：返工搵錢無得避
【Emily】機場櫻花園今開放 新品種好運來迎客
【Emily】機場櫻花園今開放 新品種好運來迎客
【Emily】C919攝影賽 獅山前飛過奪冠
【Emily】C919攝影賽 獅山前飛過奪冠
【Emily】籌備演藝博覽 霍啟剛中東取經
【Emily】籌備演藝博覽 霍啟剛中東取經