涉賣演唱會飛騙600萬 球會高層被捕 訛稱內部認購逾百受害 MIRROR門票涉50萬最大筆

隊員朋友舊同事中招

36歲被捕人周志業（圖）為247足球會前業務發展總監，警方指他去年5月至今年1月，涉嫌以洋名Frankie在不同渠道，包括社交平台，聲稱可獲得不同演唱會的內部認購門票。起初有33名事主報案，他們曾根據周的指示，經轉數快戶口付款後，被他以各種藉口拖延，最後更失去聯絡。

警指最少14戶口收款

警方經深入調查及情報分析後，前日下午於周位於粉嶺的住所拘捕他。葵青警區科技及財富罪案組第一隊主管林浩廉稱，相信周為本案主腦，以自身及他人合共最少14個轉數快戶口收取受害人的款項。警方檢取他的電腦及電子通訊儀器分析後，相信誤墮騙案的受害者超過100人，損失金額約600萬港元。據悉受害人包括該球隊球員、球圈中人、被捕人的朋友、舊同事等。警方呼籲，若懷疑為是次網上騙案的受害人，可致電3661 2771求助。

247足球會：已即時解僱

根據周早前聲稱可用優惠價出售演唱會門票的短訊，涉及包括Twins、鄭秀文、陳奕迅、黎明等的演唱會，並稱要「低調」。他的相片及個人資料早前亦被人上載至一些追債群組，指他「專呃親朋好友錢，藉口多多」，勸他早日面對。

247足球會前身為翱翔足球會，去季贏得女子乙組冠軍，今季升班並改名征戰甲組。247足球會昨發聲明，指周志業本季初於球隊擔任業務發展總監，協助球隊物色贊助商，亦為球隊贊助人之一；數日前，管理層發現有球員於個人社交平台發布一則涉及金錢問題的帖文，隨即與球員聯絡，發現涉及周的違法行為。由於事態嚴重，已於周日（21日）即時解除他於球隊一切職務並報案。該會行政總監趙俊傑向本報透露，除該會球員外，另一支男子足球隊亦受影響，兩隊共約50至60人被騙，涉及金額與警方公布的數字相若。他估計周或因賭錢致財政「爆煲」，其後利用職務上的人脈行騙。

另一高層：疑因賭錢致爆煲

足總網頁顯示，周志業亦為丙組球會「花花」的球員，曾在季初一場比賽列為後備。花花足球會周日在facebook發聲明，指周非該會球員、職員或老闆，其一切個人問題與該球會無關。