A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款

【明報專訊】財政司長陳茂波近日陸續接見不同板塊的立法會議員，諮詢下月發表的《財政預算案》，「A4聯盟」提出研究增設虛擬貨幣印花稅、徵收糖稅、增加燃油車首次登記稅等；選委界議員管浩鳴和社福界議員狄志遠則同要求取消向社福機構削減1%「整筆撥款」之措施，管浩鳴亦關注公共財政狀况，認為政府應研究開徵不同稅項。
今年預算案焦點之一是會否就樓市全面撤辣，管浩鳴與另一選委界議員蘇長荣均建議盡快全面撤辣。「A4聯盟」則認為應適當調整樓市「辣招」，加快單位流轉。
狄志遠表示，會上提到現時的照顧者津貼只有1萬名市民受惠，他建議將津貼恆常化，並設立照顧者地區支援中心，在港島新界九龍各設一個作試驗計劃，再推廣至全港18區。
「A4聯盟」提出31項建議，包括研究開徵新稅，建議之一是增設虛擬貨幣印花稅，稅率與股票印花稅看齊為0.1%，另倡研究徵收糖稅，如每100毫升含糖量達5克以上，需徵收該飲品售價1%的稅項。聯盟又建議增加燃油車首次登記稅，以推動電動車普及化。
選委界議員李浩然建議寬減酒稅刺激消費，並「釋放」烈酒行業的利潤，建議採用「三三四」模式，分3年落實，第一年寬減30%酒稅，一年後綜合進出口量等因素，若結果理想再寬減30%，第三年檢討後決定是否寬減餘下的40%，以達至全面寬減。