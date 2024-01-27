A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款

今年預算案焦點之一是會否就樓市全面撤辣，管浩鳴與另一選委界議員蘇長荣均建議盡快全面撤辣。「A4聯盟」則認為應適當調整樓市「辣招」，加快單位流轉。

狄志遠表示，會上提到現時的照顧者津貼只有1萬名市民受惠，他建議將津貼恆常化，並設立照顧者地區支援中心，在港島新界九龍各設一個作試驗計劃，再推廣至全港18區。

「A4聯盟」提出31項建議，包括研究開徵新稅，建議之一是增設虛擬貨幣印花稅，稅率與股票印花稅看齊為0.1%，另倡研究徵收糖稅，如每100毫升含糖量達5克以上，需徵收該飲品售價1%的稅項。聯盟又建議增加燃油車首次登記稅，以推動電動車普及化。

選委界議員李浩然建議寬減酒稅刺激消費，並「釋放」烈酒行業的利潤，建議採用「三三四」模式，分3年落實，第一年寬減30%酒稅，一年後綜合進出口量等因素，若結果理想再寬減30%，第三年檢討後決定是否寬減餘下的40%，以達至全面寬減。