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港聞二

聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致

【明報專訊】聯合國人權理事會正審議包括香港特區在內的中國人權狀况，有20個國家提出共23個涉港建議，數量為歷屆審議新高，當中大部分國家是首次提出有關香港的建議，9個西方國家提出廢除或不同程度修訂《港區國安法》（見表）。中國外交部港澳台司及外交部駐港特派員公署各有一名二秘出現在中方代表團名單，是歷來審議首見港澳台司及駐港公署參與。

9國提廢除修改國安法

根據程序，中方考慮建議後可在今年中回覆。行會召集人葉劉淑儀稱，涉港建議數量創新高是因有流亡人士或本應面對法律制裁的人在海外搞事，不斷游說西方國家針對中國或香港。她指西方國家撤銷國安法等建議不值一提，反問「為什麼他們可以有國安法」。

23項涉港建議中，新西蘭要求香港確保訂立新國家安全法過程，須透明及符合香港在《公民權利和政治權利國際公約》義務。美國、英國、加拿大、新西蘭、捷克及澳洲呼籲廢除國安法，盧森堡、比利時、瑞士呼籲檢討或修訂國安法。委內瑞拉則建議中國繼續堅決反對以涉香港、新疆和西藏等名義干涉中國內部事務。

翻查資料，人權理事會2009及2013年審議中國人權時，分別有零星甚至並沒涉港建議；2018年有6個國家曾就香港人權狀况提出建議，例如法國建議香港確保言論集會及結社自由，菲律賓則建議改善菲傭標準合約機制，港府當時接納其中5項。

今次特區代表團派出較多高級官員到日內瓦處理審議工作。2018年9名特區官員中，除了時任政務司長張建宗及時任副政制局長陳帥夫，保安局兩名首席助理秘書長及一名律政司高級助理法律政策專員隨團。今次除政務司長陳國基及政制局常秘傅小慧，律政司法律政策專員梅基發及保安局副秘書長杜潔麗也有出席。

相關字詞﹕國安法 聯合國普遍定期審議

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