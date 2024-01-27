謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價

謝展寰解釋，政府率先禁止的是發泡膠飯盒和膠飲管等，這些坊間已有很多替代品，而餐飲業已改變不少，過去一年留意到替代品的價格明顯下降，因更多人使用，價錢就下降，並不會在價錢上帶來很大衝擊。他稱「走塑」主要目標是商界、餐飲界和零售界，市民不會因家中有膠餐具犯法。

謝：更多人用 價就會降

宣傳方面，謝展寰稱環保署去年已逐步訪問餐飲業界，包括2萬多間餐廳及1萬多間零售店，向他們解說法例要求，接下來會多向市民宣傳和解說「走塑」。

屯門三餸飯店「齊記美食」員工表示，現時使用發泡膠盒盛載飯菜，無加收飯盒費，惟考慮到各類替代餐盒的成本較發泡膠貴兩倍至兩倍半，將來或需將部分成本轉嫁消費者。有日式餐廳負責人表示，打算轉用紙碗取代膠碗，惟憂紙碗裝熱湯會不耐熱而變濕變軟，又稱屆時會將餐具費由一元加至兩元。

（垃圾徵費）