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港聞

港聞二

15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿

【明報專訊】垃圾收費延至8月實施，指定袋昨起率先在部分零售點發售，包括OK便利店、實惠及Pandamart。本報記者昨到實惠和便利店觀察，不同尺寸的指定袋放於近收銀台位置出售，但部分零售點不設散賣，每次要逐包買，一包數十個袋，每包售價介乎24至220元。有市民認為指定袋太貴，稱會嘗試減廢。另外，記者測試15公升指定袋承重力，該袋可承載14盒一公升牛奶，惟放入6支一公升沐浴露時，有唧嘴刺穿膠袋。

市民有稱貴寧減廢 有稱夠韌

15公升指定袋與常見超市膠袋大小相若，實惠一包40個售68元、平均每個1.7元。記者昨向多名市民展示該袋，讓他們觸摸和拉扯以評估品質。麥先生認為，指定袋質地比一般垃圾袋和超市膠袋好，但價錢較普通垃圾袋貴逾倍，未來會嘗試減少垃圾量。鄭女士同樣認為指定袋質地夠「韌」；對於零售點「一袋兩用」安排，她表示歡迎，認為膠袋乾淨即可。有帶環保袋的林小姐則說仍會優先選用環保袋，「無必要刻意買多個膠袋」。

便利店員：無人問津

記者昨午到銅鑼灣實惠分店，見收銀台旁邊設指定袋購物架，放置全部9款尺寸，全以包裝出售，另設尺寸表供參考。該店職員稱上午有個位數市民買袋。便利店則出售5、15和20公升3款指定袋，5和15公升可單個發售。記者以顧客身分索取膠袋，先獲提供一般膠袋，其後在記者詢問下，店員再提供指定袋。該店員說全日無人問津，直至記者查詢才「開齋」。

此外，記者分別以盒裝牛奶及沐浴露測試15公升指定袋的承重力和韌力。將14盒一公升牛奶放入袋後搖晃約十下，膠袋未見破損、部分位置變薄；另外不規則放6支一公升沐浴露，提起晃動約三下，有唧嘴刺穿膠袋，但整體完好。記者另把指定袋裝滿水至袋上指示參考容積，未有滲漏。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕環境及生態局 環保署 垃圾袋

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