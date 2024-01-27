指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收

袋印二維碼批號 掃描查核

謝展寰昨向區議員簡介垃圾徵費後向傳媒表示，如市民不小心買到假冒指定袋，不屬犯罪，惟不能用作指定垃圾袋，呼籲市民到獲授權零售商標誌的地方買袋，政府必嚴厲執法及打擊售賣假袋的地方。環保署稱已在憲報刊登公告訂明指定袋規格，包括大小、形狀、設計、用料及防偽特徵，以便辨別真偽，袋上防偽特徵包括條碼、二維碼、批號等。

每個指定袋的右下方印有二維碼和所屬生產批號，用手機掃描二維碼後會出現垃圾徵費網頁，要求輸入指定袋或標籤的生產批號，輸入後便會顯示該袋的種類、容量、售價等基本資料。

生產商指仿製外觀不難

有垃圾指定袋生產商負責人表示，製造指定袋需達一定要求，包括須含至少20%「可降解」塑膠、印刷圖案大小不能多於3%誤差、最低厚度、最小承重量、色差等。不過他稱仿製袋要做到外觀相似未必很難，長者和外傭亦未必有智能電話掃描袋上的二維碼查證真偽。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，指定袋生產量多，要做到高規格防偽特徵將令生產過程花費龐大成本，本末倒置。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻強調政府應從源頭打擊假袋，稱指定袋是真是假清潔工友難分辨，花時間用電話掃描查核更是沒可能，已指示工友只要是綠色袋便收。

查售賣款式 手機App稍後推

謝展寰表示，大部分售賣點主要售賣10公升、15公升和20公升指定袋，政府稍後會推出手機應用程式，供市民查閱哪裏有不同容量袋出售，另外市民可從認可的網上售賣點訂購；政府將與超市和便利店等安排散賣，主要售賣15公升的指定袋供「一袋兩用」。謝又表示正物色一些政府大樓4月起「先行先試」，正商討安排，試行時會觀察和蒐集推行後廢物量有否減少、人們行為有否改變等資料。

物管局促業界列明計費理由

對於有物業管理公司因應垃圾收費調整服務費用，謝展寰稱物管公司可決定管理費及處理大型垃圾時收取的費用，但當中有多少是因垃圾收費引致，物管與住客或業委會商討時須清楚列明，不應混淆數目。

物業管理業監管局昨日致函提醒全港物管公司，敦促應按規定清晰向業主交代調整理由，包括員工薪金調整水平、落實垃圾收費安排等，並提供不同理由引致管理費水平調整的細項百分率；處理大型垃圾方面，則應交代費用的計算方法，包括棄置的具體安排、收費包含的元素等。

明報記者

（垃圾徵費）