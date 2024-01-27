低估影響 區選前微調系統無全面測 三重把關未防選民冊「冧機」 稱系統兩設計問題

投票人數計漏懲署票站 實多2138

選管會主席陸啟康昨表示，區選結束後公布的總投票人數和總投票率出現計算誤差，選舉事務處事後覆核時發現，實際投票人數應為1,195,331，投票率27.59%，較原先多2138人及0.05個百分點。他說出現誤差因未計算懲教署等專用投票站的選票，「就係計漏咗」。

運算需時不斷升 處理器晚上超荷

就電子選民登記冊故障，文本立昨稱，事發時中央處理器負荷接近100%，小組測試系統後發現，系統的選務人員登入及撮取投票數字的程序設計有問題，運算時間隨投票時間而上升，致中央處理器不堪負荷。個別工作程序亦在數據庫中出現單列輪候處理的情况，大量佔用伺服器資源，令發票程序無法執行。

電子選民登記冊系統設有三重確認制度，文本立解釋，制度第一重是選舉事務處技術團隊日常內部測試，第二重為獨立承辦商就新開發系統或舊系統的修改調整，評估及測試有關個人資料安全、系統保安及運作，第三重則為政府資訊科技辦公室及各方專家學者組成的技術諮詢委員會，全面審視系統優化及調整。

首重把關無詳闡風險 二三重未增警覺

文本立稱，選舉事務處因應今次區選修改系統程序，但沒考慮系統在受壓下的操作或引起流量問題，因而未充分及全面荷載測試，亦無向第二、第三重架構充分表述系統改動的影響及風險，以致該兩重架構未有對改動提高警覺；專責調查小組會考慮如何加強兩重確認架構角色，令他們可更主動覆檢選舉事務處技術團隊的決定。

方保僑：小改可釀大禍 應即試驗

該電子選民登記冊系統在立法會選舉後交由選舉事務處接手。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，系統原作者一定最熟悉編程所需原始碼（Source Code），認為改動程式需要「知道自己有無能力」，即使改動輕微，亦有可能造成問題，改動後應立即試驗系統。

立法會科技創新界議員邱達根認為，難以判斷系統的改動輕微與否，惟認為理論上倘系統有改動便應該評估，但他說未了解詳情，不便評論具體細節。

吳傑莊「匪夷所思」 質疑未盡責檢查

立法會工商及創新科技委員會副主席吳傑莊稱匪夷所思，質疑系統為全香港使用，為何沒做基本測試，又質疑「三重確認制度」未能發現問題，是否因未盡責檢查或「搵唔啱人」所致。

政制及內地事務局長曾國衞稱，就區選出現漏算投票數字感到非常遺憾，對受影響市民表示歉意。針對故障事件的調查，他稱要待調查「細化」完畢，才能決定責任誰屬。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676