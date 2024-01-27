明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

低估影響 區選前微調系統無全面測 三重把關未防選民冊「冧機」 稱系統兩設計問題

【明報專訊】去年12月10日區議會選舉期間，電子選民登記冊系統故障，選管會電子選民登記冊系統故障事件專責調查小組昨公布中期調查結果。主席文本立表示，選舉事務處技術團隊就今次選舉改動系統時，考慮到改動「輕微」，未顧及實際操作時流量影響，亦未做充分荷載測試，引致系統故障；系統有兩個程序存在設計問題，其中運算時間會隨投票時間而上升，中央處理器晚上7時37分「終告不堪負荷」。至於事前檢視系統運作的「三重確認制度」是否失效，文本立承認有關制度未能防止是次故障；警方調查稱事件不涉刑事成分。

投票人數計漏懲署票站 實多2138

選管會主席陸啟康昨表示，區選結束後公布的總投票人數和總投票率出現計算誤差，選舉事務處事後覆核時發現，實際投票人數應為1,195,331，投票率27.59%，較原先多2138人及0.05個百分點。他說出現誤差因未計算懲教署等專用投票站的選票，「就係計漏咗」。

運算需時不斷升 處理器晚上超荷

就電子選民登記冊故障，文本立昨稱，事發時中央處理器負荷接近100%，小組測試系統後發現，系統的選務人員登入及撮取投票數字的程序設計有問題，運算時間隨投票時間而上升，致中央處理器不堪負荷。個別工作程序亦在數據庫中出現單列輪候處理的情况，大量佔用伺服器資源，令發票程序無法執行。

電子選民登記冊系統設有三重確認制度，文本立解釋，制度第一重是選舉事務處技術團隊日常內部測試，第二重為獨立承辦商就新開發系統或舊系統的修改調整，評估及測試有關個人資料安全、系統保安及運作，第三重則為政府資訊科技辦公室及各方專家學者組成的技術諮詢委員會，全面審視系統優化及調整。

首重把關無詳闡風險 二三重未增警覺

文本立稱，選舉事務處因應今次區選修改系統程序，但沒考慮系統在受壓下的操作或引起流量問題，因而未充分及全面荷載測試，亦無向第二、第三重架構充分表述系統改動的影響及風險，以致該兩重架構未有對改動提高警覺；專責調查小組會考慮如何加強兩重確認架構角色，令他們可更主動覆檢選舉事務處技術團隊的決定。

方保僑：小改可釀大禍 應即試驗

該電子選民登記冊系統在立法會選舉後交由選舉事務處接手。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，系統原作者一定最熟悉編程所需原始碼（Source Code），認為改動程式需要「知道自己有無能力」，即使改動輕微，亦有可能造成問題，改動後應立即試驗系統。

立法會科技創新界議員邱達根認為，難以判斷系統的改動輕微與否，惟認為理論上倘系統有改動便應該評估，但他說未了解詳情，不便評論具體細節。

吳傑莊「匪夷所思」 質疑未盡責檢查

立法會工商及創新科技委員會副主席吳傑莊稱匪夷所思，質疑系統為全香港使用，為何沒做基本測試，又質疑「三重確認制度」未能發現問題，是否因未盡責檢查或「搵唔啱人」所致。

政制及內地事務局長曾國衞稱，就區選出現漏算投票數字感到非常遺憾，對受影響市民表示歉意。針對故障事件的調查，他稱要待調查「細化」完畢，才能決定責任誰屬。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

被問誰負責 調查組：只尋因 行政方處理
被問誰負責 調查組：只尋因 行政方處理
指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收
指定袋開售 謝展寰稱假袋只買不用不犯法 清潔業：無暇辨真偽 見綠袋便收
15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿
15公升袋放6支一公升沐浴露 晃動數下戳穿
謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價
謝展寰：替代品不會貴太多 4·22走塑 三餸飯店日餐廳擬加價
聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致
聯國涉港人權建議新高 葉劉：流亡人士搞事所致
A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款
A4聯盟倡徵糖稅 狄志遠管浩鳴籲勿削社福機構撥款
涉賣演唱會飛騙600萬 球會高層被捕 訛稱內部認購逾百受害 MIRROR門票涉50萬最大筆
涉賣演唱會飛騙600萬 球會高層被捕 訛稱內部認購逾百受害 MIRROR門票涉50萬最大筆
貨櫃碼頭男工遭倒駛拖頭輾斃 司機被捕
貨櫃碼頭男工遭倒駛拖頭輾斃 司機被捕
警方App圖像化定位功能 聾人報案無障礙
警方App圖像化定位功能 聾人報案無障礙
屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排
屋署：2月底決定海員俱樂部鋼筋抽樣安排
比亞迪電動車充電起火 車頭焚毁
比亞迪電動車充電起火 車頭焚毁
外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展
外媒曾稱或因抗議缺席 蔡若蓮現身英國教育展
五旬母涉刺傷智障孖仔獲撤控
五旬母涉刺傷智障孖仔獲撤控
張劍虹憂邀美前軍官「敏感」  黎：無得褪 員工擔心國安法「紅線」 高層設應變群組未涵黎
張劍虹憂邀美前軍官「敏感」  黎：無得褪 員工擔心國安法「紅線」 高層設應變群組未涵黎
黎親邀李怡撰專欄 「是好心儀作家」
黎親邀李怡撰專欄 「是好心儀作家」
牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力
牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力
西隧口九巴撞九巴11傷 乘客：事發正塞車速慢
西隧口九巴撞九巴11傷 乘客：事發正塞車速慢
貨車衝安全島翻側 塌下燈柱撞穿商場玻璃
貨車衝安全島翻側 塌下燈柱撞穿商場玻璃
穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」
穗初一放煙花酒店旺場 港初二「不憂失頭啖湯」
另有住處 售貨員涉屋苑製毒藏310萬貨
另有住處 售貨員涉屋苑製毒藏310萬貨
的士租賃糾紛 男子涉對司機起底被捕
的士租賃糾紛 男子涉對司機起底被捕
營運總監涉訛稱有生意 騙公司310萬
營運總監涉訛稱有生意 騙公司310萬
九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界
九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界
九市速遞：前海199陪審員履新 港人佔49
九市速遞：前海199陪審員履新 港人佔49
九市速遞：中大偕廣州實驗室 河套開跨境快測中心
九市速遞：中大偕廣州實驗室 河套開跨境快測中心
九市速遞：中大深校首辦創科賽 脊柱內窺鏡獲獎
九市速遞：中大深校首辦創科賽 脊柱內窺鏡獲獎
灣區手記：單身狗 ／文：尚東美
灣區手記：單身狗 ／文：尚東美
違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等
違操守DQ教師去年倍升 教局稱多因3年一檢揭發案底 其餘涉性罪行等
8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月
8年後遭揭發 副校非禮男生囚3月
被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮
被指按摩下背掃私處 運動治療師否認非禮
督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程
督察襲擊案 辯方結案稱無理由自毁前程
教大O Camp性侵案 被告加控強姦非禮
教大O Camp性侵案 被告加控強姦非禮
由添馬延至維港 發光蛋聲色互動
由添馬延至維港 發光蛋聲色互動
【Emily】日本返港 籲「唔好咁傷心」 機艙廣播：返工搵錢無得避
【Emily】日本返港 籲「唔好咁傷心」 機艙廣播：返工搵錢無得避
【Emily】機場櫻花園今開放 新品種好運來迎客
【Emily】機場櫻花園今開放 新品種好運來迎客
【Emily】C919攝影賽 獅山前飛過奪冠
【Emily】C919攝影賽 獅山前飛過奪冠
【Emily】籌備演藝博覽 霍啟剛中東取經
【Emily】籌備演藝博覽 霍啟剛中東取經