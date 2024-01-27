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港聞二

九市速遞：橫琴改執業規定 惠港澳建築旅遊界

【明報專訊】珠海市人大法制委員會、橫琴粵澳深度合作區執委會周四（25日）召開發布會，宣布修訂港澳建築及工程諮詢業、旅遊業從業人員在橫琴新區的執業規定。新例除了延續過往優惠政策，還汲取業界意見，為上述人士提供更完善保障。

上月29日，珠海市十屆人大常委會第十九次會議表決通過《關於修改〈珠海經濟特區橫琴新區港澳建築及相關工程諮詢企業資質和專業人士執業資格認可規定〉的決定》和《關於修改〈珠海經濟特區港澳旅遊從業人員在橫琴新區執業規定〉的決定》，即日實施。此前舊例分別於2019、2020年推出，後來橫琴粵澳深度合作區成立（以下簡稱「合作區」），相關部門名稱及職能變化較大，因此需修例以便執行法規，並維持政策穩定。

港澳專業人士在合作區內提供服務前，須先備案。合作區城市規劃和建設局副局長李志平稱，截至目前共發出備案認可文件523份，共有86間企業（澳門58間、香港28間）和437名專業人士（澳門304人、香港133人）合法備案，港澳企業和專業人士承建項目投資額達52億元人民幣，「工程品質、安全、進度、造價管制上均取得良好回饋」。他說，舊例實施以來收到很多業界反映，主要圍繞招標投標資訊分散、對內地建設模式了解不足等，下一步將落實配套措施，包括完善相關指引、積極向港澳業界講解法規、政務服務大廳增設「港澳企業和專業人士備案專人專窗綠色通道」，同時提供「港澳工程管理模式施工許可證」服務。

鼓勵跨境遊 擴導遊帶團範圍

合作區經濟發展局文旅會展商貿處處長林衍傑則介紹，過去4年通過考核認證、取得橫琴專用導遊證者共885人（澳門698人、香港187人），而截至上月通過年審、仍具執業資格的有773人（澳門628人、香港145人）。合作區將與上級部門及澳門保持溝通，擴大港澳旅遊從業員帶團範圍，鼓勵和引導旅遊業界開發「澳琴同遊」等跨境項目，支持港澳人士在該區執業。

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