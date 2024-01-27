牆噴「清算警」「有權不打針」 青年囚5月 官指相當可能令他人使用暴力

稱後悔 已賠錢願無償工作

辯方呈上被告林健（22歲）求情信，稱他沒有案底、內斂單純，希望成為電腦程式員；他因為結識新朋友而犯案，對家人感到歉意及後悔，已向涉事大廈賠償6000元維修費，並願意向業主道歉及無償工作。被告的健康狀况不適合入勞教中心，辯方冀法庭判處非即時監禁。

對於被告患有讀寫障礙，劉官認為他學習方面正常，智力沒有問題，而被告初犯及已有悔意，願意賠償道歉，在求情信表達了當時心智不成熟。劉官稱事件嚴重，被告在幾日內於不同地方犯案，涉及字句挑戰法律、挑戰作為重要執法機關的警方、挑戰政府為保障市民健康的政策，相當可能導致他人使用暴力，危害公眾秩序。

劉官以監禁9個月為量刑起點，因被告認罪減刑三分之一，考慮到被告事後繼續學業，且案件處理已一年多，再減刑一個月。

案情指出，被告2022年4月10日至15日期間，在觀塘鴻圖道鴻福工廠大廈、深水埗福華街捷德樓及旺角西洋菜南街鴻添大樓的外牆，噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」和「人類有權不打疫苗」的字句。同年7月，警方拘捕被告和另一女子，在該女子手機發現被告噴漆的照片。

【案件編號：KTCC 66/24】