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【Emily】早年測試反效果 走綠燈紅設倒數 東涌交通燈再試驗

【明報專訊】運輸署早年曾經兩度測試「行人交通燈號倒數計時器」，畀過馬路嘅人睇吓仲剩幾多綠燈時間，但最後都因為發現措施有反效果而告吹。署方上個月「捲土重來」，喺東涌達東路近美東街行人過路處測試倒數器，由以往綠燈閃動時開始倒數，改為由綠燈啱啱亮起就倒數，今年中完成研究。Emily噚日去睇過，發現每次倒數25秒，不過好多街坊似乎「你有你數，我走我路」，有人為追巴士，得番幾秒都照跑過馬路，亦有人慢慢行，轉咗紅燈都未行完。

結合調節系統算出最佳綠燈時間

運輸署同Emily講，第一代倒數器係幫行人根據時間調節步速，喺紅燈前過完馬路，𠵱家新款倒數器就畀行人掌握整個綠燈剩低嘅時間，仲結合區內8個路口試用緊嘅「實時交通燈號調節系統」，系統會透過感應器即時掌握車流人流，運算出最適合當時情况嘅綠燈時間。

運輸署2006年喺15個過路處試驗遞減數字形式嘅倒數器，但發現綠燈閃動時先開始過路嘅人反而多咗5%；2018年同時測試遞減數字同倒三角圖像倒數，結果顯示多咗行人喺綠燈結束時都未過完馬路。

民間組織「街道變革」發起人嚴卓衡話，今次重推嘅倒數器可以畀行人預時間過路，相信可改善「舒適度」 ，但對行人安全無乜幫助，因為會衝燈嘅仍然會衝，過路習慣未必改變。佢認為問題本質係喺燈號時間，等好耐先轉燈或者過馬路時間唔夠，所以檢視燈號時間先係最重要。佢仲話，無燈號嘅過路處先最常有意外，當局應着重提供更多安全過路設施。

相關字詞﹕行人交通燈號倒數計時器 運輸署

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