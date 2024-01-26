【Emily】早年測試反效果 走綠燈紅設倒數 東涌交通燈再試驗

【明報專訊】運輸署早年曾經兩度測試「行人交通燈號倒數計時器」，畀過馬路嘅人睇吓仲剩幾多綠燈時間，但最後都因為發現措施有反效果而告吹。署方上個月「捲土重來」，喺東涌達東路近美東街行人過路處測試倒數器，由以往綠燈閃動時開始倒數，改為由綠燈啱啱亮起就倒數，今年中完成研究。Emily噚日去睇過，發現每次倒數25秒，不過好多街坊似乎「你有你數，我走我路」，有人為追巴士，得番幾秒都照跑過馬路，亦有人慢慢行，轉咗紅燈都未行完。