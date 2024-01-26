外賣員有意外保無勞保 個案：病假每天賠200元

團體促盡快為平台經濟立法

香港基督教工業委員會幹事麥德正表示，各間外賣平台公司均有買意外保險，惟與勞工保險相比「就是十幾萬元與幾十萬元的差距」，形容理賠屬「聊勝於無」。他說現時勞工法例未能針對平台經濟需要，建議政府盡快立法，舉例平台勞工一旦遇到工傷時，要求平台公司提供與《僱員補償條例》保障程度相若的賠償金額。

Deliveroo回覆查詢稱，自2018年起已為香港及全球自僱外送員提供個人意外保險、收入保障及公共意外責任險，去年更適用至上線期間及下線後一小時，稱會繼續與部門溝通，完善外送專員支援配套，推動業界發展。

Deliveroo Foodpanda回覆

與部門保持溝通

Foodpanda表示，現時為所有送遞員提供團體意外人身保險及公共責任保險，亦會定期檢視保障細節，舉例去年提升「意外醫療開支」和「暫時完全傷殘」等項目，並延長保障時段至上線前後一小時。公司稱，一直與部門保持溝通，較早前亦於與勞工處成立的聯絡小組探討改善保障可行方案。

KeeTa：認同權益有提升空間

KeeTa表示，意外保險及第三者責任保險已涵蓋全部送遞員，並涵蓋上線前和下線後一定時數，並會視乎具體情况調整保障策略。公司稱，認同現時數碼平台工作者權益仍有提升空間，曾與政府部門多次討論，會配合政府意見，盡力保護送遞員的正當權益。