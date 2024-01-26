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港聞

港聞二

外賣員有意外保無勞保 個案：病假每天賠200元

【明報專訊】六旬外賣員慶叔在「戶戶送」工作約4年，憶述去年10月於觀塘駕駛電單車送外賣期間，在避車處遭的士從後撞倒，導致右腳及膝蓋受傷，需放3周病假。他稱外賣平台只提供意外保險，而非賠償額較高的勞保，故去年病假首周不獲理賠，而第二及第三周以最後3個月薪金的四分之三為理賠金額，每天僅獲200多元，反問公司「將心比心200元能否養家？」他認為當局一日未有就平台經濟立法，包括強制公司為員工購買勞保，平台勞工權益不獲保障。

團體促盡快為平台經濟立法

香港基督教工業委員會幹事麥德正表示，各間外賣平台公司均有買意外保險，惟與勞工保險相比「就是十幾萬元與幾十萬元的差距」，形容理賠屬「聊勝於無」。他說現時勞工法例未能針對平台經濟需要，建議政府盡快立法，舉例平台勞工一旦遇到工傷時，要求平台公司提供與《僱員補償條例》保障程度相若的賠償金額。

Deliveroo回覆查詢稱，自2018年起已為香港及全球自僱外送員提供個人意外保險、收入保障及公共意外責任險，去年更適用至上線期間及下線後一小時，稱會繼續與部門溝通，完善外送專員支援配套，推動業界發展。

Deliveroo Foodpanda回覆

與部門保持溝通

Foodpanda表示，現時為所有送遞員提供團體意外人身保險及公共責任保險，亦會定期檢視保障細節，舉例去年提升「意外醫療開支」和「暫時完全傷殘」等項目，並延長保障時段至上線前後一小時。公司稱，一直與部門保持溝通，較早前亦於與勞工處成立的聯絡小組探討改善保障可行方案。

KeeTa：認同權益有提升空間

KeeTa表示，意外保險及第三者責任保險已涵蓋全部送遞員，並涵蓋上線前和下線後一定時數，並會視乎具體情况調整保障策略。公司稱，認同現時數碼平台工作者權益仍有提升空間，曾與政府部門多次討論，會配合政府意見，盡力保護送遞員的正當權益。

相關字詞﹕勞工權益 平台經濟

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