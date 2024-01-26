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港聞二

遭欠薪去年入稟 判屬僱傭關係 Zeek外賣員破欠拒批 勞處：逾期申請

【明報專訊】物流平台「Zeek斑馬到家」被指欠薪，勞審處去年裁定入稟的配送員與公司屬僱傭關係，要求公司支付欠薪及訟費等，部分人向破產欠薪保障基金申請特惠款項。香港基督教工業委員會接獲6宗被破欠基金拒絕個案，被指超出「服務最後一天」後6個月的申請期限，其中一宗早前同獲裁定存僱傭關係。委員會幹事麥德正認為，求助人無收到公司解僱信，平台勞工「服務最後一天」未有法律定義，建議當局「特事特辦」，寬鬆處理申請；另促當局盡快為平台經濟立法保障勞工權益。

明報記者 施晉宇

勞處：不同意決定可覆核

勞工處稱，截至本月已向278名涉「建順資訊科技（香港）有限公司」（早前被頒令清盤、Zeek母公司之一）合資格申請人發放破欠基金特惠款項；審批時除依​照保障範圍及申請時限等法例，亦會考慮個案資料，倘申請人不同意決定，可按機制覆核。處方稱已與主要數碼平台經營者及持份者成立「聯絡小組」，探討加強保障平台工作者可行辦法；另就工作者情况展開為期約3至4個月「主題性住戶統計調查」，料本年底至明年初發布。

勞處指違離職半年內申請規定

個案稱仍能登入公司程式工作

岳先生前年9月在Zeek任職司機約1個月，至今遭拖欠8746元工資。去年5月，勞審處裁定配送員與公司存僱傭關係，同年6月岳申請破欠基金，7月勞審處裁定他個案存僱傭關係。去年12月18日接勞工處信件拒批申請， 指未在工作日最後6個月內提出。他說對政府失去信心，提到早年自己的內地廠房破產，內地政府要求身為僱主的他賠償，「一分錢都沒欠過500名工人」，豈料來港工作薪俸「被別人坑了」。

賢仔2021年起任職司機，至今仍遭Zeek欠薪約8.3萬元。他稱應用程式支薪紀錄遭公司刪除，故未有入稟勞審處；去年6月申請破欠基金，同因逾期申請拒批。

他引述破欠基金職員稱公司承認欠薪4萬元，質疑破欠基金拒賠理據；又稱從未收過解僱通知，至今仍能在公司應用程式上線工作，故要求處方提供清楚審批理據。

委員會引述勞工處表示，接約300宗欠薪求助，委員會至今則接獲60多個求助。跟進12宗個案中4宗裁定存僱傭關係，其中一宗被拒申請破欠基金。另8宗無入稟勞審處，或因公司遭頒清盤令，其中5宗申請破欠基金被拒，另有一宗獲批代通知金及未放年假薪酬，欠薪部分則不獲批。

團體指法例無定義最後工作日

麥德正對此遺憾和失望，指法例規定申請要在「服務最後一天」後6個月內提出，惟平台勞工無法例定義開始工作及合約完結日期，質疑「破欠基金為何不多走一步」，而「政府一日無政策，法例和行政措施一日無改變，平台勞工都得不到應有的權益保障」。

委員會項目幹事Justine認為，立法時可參考外國例子，如歐盟去年推出平台經濟指引草案，若符合兩項要求包括薪酬由平台決定，及平台有分派工作控制權等，勞資雙方則被假定為僱傭關係。

相關字詞﹕平台經濟 破產欠薪保障基金 勞工處

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