指黎還押「仍有戰意」 指示續辦報

控方播直播片 黎稱無懼立法

控方昨日播放黎智英2020年7月9日首次Twitter直播片段（見表），黎回答記者轉述網民的提問，明言他不會因國安法生效害怕，「若果我受到脅迫，我會變得無用，如果我無用，我不如死掉算罷！」直播結束前黎被問及早餐吃了什麼，他笑言年紀大要注意體重，早餐只喝了橙汁；此時黎的妻子在庭上發笑。

另一直播片段是黎7月30日邀請Mark Clifford和美國在台協會前主席薄瑞光（Ray Burghardt）交流對中美時局的觀點，黎稱若中美開戰，解放軍打不過美軍，所以中國不會對台灣宣戰。

張稱續按黎方針主持「飯盒會」

Twitter直播後來發展為黎主持的「Live chat with Jimmy Lai」，定期直播至黎在2020年12月還押。張劍虹供稱，他12月初到獄中探望黎並請示《蘋果》如何營運下去，黎回答「唔使怕呀，繼續做啦，繼續做落去」，於是他按黎的編採方針繼續經營《蘋果》，主持「飯盒會」。

張劍虹在控方詢問下補充，黎的編採方針即「繼續支持抗爭，希望外國、西方國家繼續關注香港嘅情况，繼續提供援助」，英文版亦持續按黎的方針經營。張亦向各高層和部門主管轉述黎的吩咐，描述「黎生都仲係好有戰意，都叫我哋唔使驚」。

（黎智英案）