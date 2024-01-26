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粉嶺母子墮樓亡 街坊：兩人行動自如迴避鄰居

【明報專訊】粉嶺祥華邨一對母子昨凌晨被發現倒臥大廈對開昏迷，救護員證實現場死亡，探員及鑑證科人員在場蒐證，事故原因仍在調查，據悉二人無長期病患，警方循自殺方向調查。有街坊憶述半夜上廁所時接連聽到兩次巨響，兩聲響相隔約10分鐘，形容第二次「嘭一聲，好似地震咁」。

現場無遺書 警查自殺

昨凌晨4時許，警方接報稱祥華邨祥德樓有一男一女昏迷倒臥大廈對開，疑從高處墮下，救護員接報到場，證實兩人明顯死亡。67歲陳姓女死者與40歲林姓男死者屬母子，據悉兩人居於上址21樓。現場消息，陳墮樓期間撞及大樹，身軀斷成三截，肢體跌落地面及花槽邊，兩人身上均無身分證明文件。警方圍封現場，分別以白布及黑膠袋覆蓋事主遺體，正調查兩母子墮樓原因。探員及鑑證科人員今早在場蒐證，至下午1時許，仵工將兩人遺體舁送殮房，警方在現場無檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

現場所見，涉事單位閘門被鐵鏈鎖上，貼有警方告示。鄰居何先生表示，前晚關緊門窗，沒聽聞異樣，至早上警察上門查問才得悉。他又透露，該家庭10多年前遷入，原為三母子居住，其中一名兒子數年前去世，未曾見過有他人探訪。他稱兩人行動自如，不常一同出入，形容兩人對鄰居態度迴避，「唔係好願接觸、出入都唔點打招呼」。另一鄰居楊先生提到，女戶主去世的兒子疑染有毒癮，另一兒子表現正常，不見異樣或不良嗜好，疫情期間曾聽聞母子二人爭吵，過往未曾見過有人上門追債。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕祥華邨 粉嶺

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