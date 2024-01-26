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涉無牌打肉毒針3客中毒 「詩凝美容」董事擬商認罪

【明報專訊】涉無牌行醫的佐敦「詩凝美容」先後為3名女顧客注射肉毒桿菌素後，疑出現醫源性肉毒中毒。事後警方拘捕詩凝美容一名董事及一名美容師，兩人被起訴無牌行醫及管有第一部毒藥等罪。案件昨於九龍城裁判法院再訊，控方稱涉案董事打算與控方商討認罪協商，加上涉案美容師正聘請私人律師，控方申請押後案件以處理相關事宜。裁判官遂押後至3月13日再訊，兩人續准保釋。

兩名被告為詩凝美容董事張敏（44歲）及美容師劉璐（38歲）。兩人同被控兩項「非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害」罪，指她們於2022年11月7及10日在油麻地上海街恆邦商業中心305至306室詩凝美容，未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情况下，分別對錢姓及仇姓事主進行醫療治療（包括手術），導致兩人受傷。

張另被控一項「非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害」罪，指她同年11月12日在同地未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情况下，對陳姓事主進行醫療治療（包括手術），導致陳受傷。餘下一項「管有第一部毒藥」罪，指張同年12月1日在同地管有一個玻璃瓶載有液體含利多卡因、一個玻璃瓶載有1.18克液體含腎上腺素及一個玻璃瓶載有5.20克液體含利多卡因。

【案件編號：KCCC 3135/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 美容中心 管有第一部毒藥罪 無牌行醫 肉毒桿菌素

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