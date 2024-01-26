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港聞二

記協遭追40萬利得稅 表明反對

【明報專訊】香港記者協會昨稱，該會遭稅務局追收2017/18年度逾40萬元利得稅，質疑稅局以銀行存款為計算稅款的基礎，表明反對該評稅。記協稱，當局已預告稍後可能會追收其他年度利得稅，會方已安排專業人士協助跟進，強調每個財政年度均有核數師核數。有會計師稱，稅局以銀行存款推測收入的做法普遍。

稅局：既定程序覆查

稅務局回覆本報稱，有既定程序覆查納稅人申報的資料和核實其所收款項須否課繳利得稅；局方不能透露個別個案資料，亦不會評論個別個案。

被追6年前款 或再追他年

記協昨發聲明稱，去年11月底收到稅局來信，正審核記協2017/18年度起稅務事宜，並要求提交部分年度詳細帳目紀錄，以及補交2017/18至2022/23共6個年度的利得稅報稅表等；其後上周接獲通知追收2017/18年度逾40萬元利得稅。

記協引述稅局稱，是以記協銀行存款為計算稅款基礎，記協「對此大惑不解」，又說多年營運經費主要來自各大公私營機構在年度籌款晚宴的贊助，每個財政年度均按《職工會條例》安排核數師核數，按時向政府提交財政報告及核數報告。記協稱會繼續配合稅局提交相關財務文件，及後或要求會面。

記協：年年有核數 或要求會面

記協主席陳朗昇回覆本報查詢稱，稅局人員曾向記協職員提及利得稅源自業務行為，但未有指出涉及什麼項目。他推測，或與記協售賣紀念品及舉辦周年晚宴有關，但有就此向核數師尋求意見和打稅。

會計師：以存款猜收入普遍

立法會議員兼執業資深會計師黃俊碩稱，利得稅在正常情况下會以收入減去可扣除支出計算，但當稅局有懷疑下，會以不同方法估稅，包括以銀行存款推測過往收入。他形容做法普遍，至於售賣紀念品及晚宴是否屬收益性質，則視乎次數的比例。

相關字詞﹕利得稅 稅務局 黃俊碩 陳朗昇 香港記者協會

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