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居屋未住即賣 房委討回業主售樓利潤 新聞稿提醒今期買家守規 梁文廣：嚴執法足阻嚇

【明報專訊】去年有居屋單位被揭空置多年後放售圖利，房屋署其後就數宗濫用個案展開調查。房委會昨公布近期一宗疑屬違規個案，向已轉售居屋的業主追回售樓的所有利潤。房委會提醒業主，根據與房委會的買賣協議，資助出售單位須由業主本人及名列同一申請表的全部家庭成員居住，否則房委會有權要求業主將單位轉讓回房委會，以及不准在居屋第二市場出售。

買賣協議列明違規可要求交回

身兼房委會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣稱，居住規定一直存在，只是過去房委會有否嚴格和認真執行。他歡迎房委會撥亂反正，認為嚴格執行買賣協議規定足起阻嚇，相信循現有方向採取強硬措施已可有效執法。

今期居屋下周三（31日）起揀樓，房委會昨發新聞稿，提醒業主資助出售單位（包括居屋）的居住規定，倘業主或家庭成員事前未得房委會書面同意，不再實際或永久居於單位，房委會有權要求轉讓回房委會，費用及支出概由業主負責。若發現業主違反規定，房委會將不會批准就居屋第二市場計劃「可供出售證明書」或「提名信」的申請，已發的證明書亦會撤銷。

房委會發言人稱，一直嚴肅跟進懷疑違反居住規定個案，經考慮每宗情况後採取適當行動，包括拒絕處理就「可供出售證明書」的申請，令其不能買賣。發言人透露，就近期處理個案，其中一個已轉售單位，業主已向房委會提交出售單位的所有利潤。

涉事單位屬近年居屋

據悉，房委會是按買賣協議追回利潤。發言人回應本報查詢稱，未能披露涉事單位資料，包括是否首宗被追回轉售利潤個案，僅稱所涉單位是近年居屋計劃中售出。

此外，房委會稱因應個別個案特殊因素，如業主需因病入院、家人有嚴重健康問題需照顧而未能處理裝修及搬屋等問題，房委會暫緩執行違反協議行動，並要求業主指定期限內入住，以符合協議要求。房委會亦監察單位居住情况，以確保違規獲糾正。

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