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港聞二

中醫涉伙逝者家屬騙醫療券 藥房疑教唆10倍市價買藥拆帳 共拘13人

【明報專訊】警方去年10月接獲衛生署轉介懷疑非法使用醫療券個案，包括有註冊中醫師涉嫌串通家屬使用已故長者的醫療券，有長者早於2020年離世。警方前日及昨日以涉嫌「串謀欺詐」拘捕9男4女，其中7人為中醫師，涉款總值約4萬元。衛生署稱會定期核對死亡登記資料，凍結亡者醫療券戶口。

涉款4萬 7中醫被捕

被捕13人年齡40至83歲，包括7名已登記醫療券計劃的註冊中醫師、一名中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券長者的家屬。警員根據法庭手令搜查相關中藥診所及被捕人住所，檢走一批涉案證物，包括冒簽已故者的「醫療券使用者同意書」、以高於市價多倍購入的藥材及貨物，以及相關付款紀錄。調查顯示，被捕人與9宗案件有關。

衛署稱定期查死亡登記

狄志遠不解非即時更新

衛生署昨發稿稱，已制定檢查及審核措施和程序，包括對服務提供者例行查核、監察並偵測醫療券的異常交易及調查投訴等，如有懷疑會轉交警方。如有服務提供者涉及專業行為失當，署方會轉介至相關專業管理局或委員會跟進。如有違反計劃協議，相關醫療券申報將不獲發還款項，如已發還亦會向其追討。署方回覆本報稱，會定期核對死亡登記資料，凍結醫健通（資助）系統內已離世長者的醫療券戶口。過去3年共接獲198宗醫療券相關投訴。

社福界立法會議員狄志遠質疑衛生署為何只定期核對死亡登記資料，而未有即時更新系統紀錄，建議創科局協助改善電子系統，例如連結醫療紀錄和死亡登記資料，令亡者醫療券自動失效，杜絕濫用。

有長者2020已逝

將軍澳警區刑事部高級督察陳光熙表示，涉案中醫師懷疑串謀已故長者家屬使用醫療券，家屬帶同已故親人的身分證光顧中醫診所，使用其生前尚未使用的醫療券，違規中醫師聯同該些家屬冒簽「醫療券使用者同意書」，騙取資助，當中有被冒認長者早於2020年離世，據悉被捕家屬包括已故者配偶、女婿及媳婦。

此外，警方發現有藥房負責人教唆長者以醫療券購物消費，並以超出市價約10倍價格出售海味、藥物等物品，同時教唆長者宣稱已接受醫療服務，負責人其後會與已登記中醫師串謀在「醫健通」系統領取相關醫療券津貼，雙方之後拆帳。據悉，有長者以1500元購入價值百元的安宮牛黃丸。

8店全處將軍澳

案件涉及8間將軍澳區診所，據悉分別位於新都城中心、寶盈花園商場等地。本報前往其中4間，有關診所仍繼續營業，其中一間在櫃枱貼有「暫停使用長者醫療券」。有懷疑涉案店舖職員稱無不當使用醫療券；另有人稱剛頂手經營不久，對事件不知情。

「長者醫療券」計劃2009年起實施，年滿65歲持香港身分證長者每年可獲2000元醫療券，累積金額上限8000元，長者如需使用，要親身帶同身分證接受醫療服務，不可單純購買個人護理產品、海味等物品。

相關字詞﹕串謀欺詐

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