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「日夜都繽紛」25活動逾半設墟市 放寬攤檔煮食禁炒炸

【明報專訊】18區「日夜都繽紛」首場活動「龍騰觀塘新春夜巿」昨午揭幕，翻查活動官方網頁，各區昨日起至5月底先後舉辦25項活動，逾半有舉辦市集，本月3項活動除了觀塘夜市，亦包括「『活力動感．日夜繽紛』閃躍中西區」及第五屆「油麻地榕樹頭節」（見表），下月則擬辦12項活動。另外，政府昨日宣布更新《墟市申請資源指南》，允許合資格熟食攤檔有條件烹調食物。

頭炮觀塘夜市已開 攤位80

「日夜都繽紛」首場活動為「龍騰觀塘新春夜巿」，民政事務總署昨於facebook上載活動詳情，稱夜市有約80個熟食、年宵、遊戲等攤位。翻查觀塘區議會文件，有關攤位將招募本土知名品牌參與，活動預算開支全部由香港觀塘工商業聯合會支付。而即將舉辦的「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區及第五屆「油麻地榕樹頭節」，分別有特色市集、敬老盆菜宴及文化導賞團等。

25項活動中，逾半舉辦市集，不少售賣各類食品。政府昨日公布已更新《墟市申請資源指南》，放寬臨時食物製造廠牌照要求，允許以電熱裝置或卡式石油氣爐，用烚、燉、蒸、燜、煎等方式烹調預製食物，不包括油炸、快炒、燒烤等或其他產生大量油煙的方法，並須滿足特定條件，例如設洗滌及冷藏等配套設施。

翻查2017年政府提交立法會的指南初稿，當時規定只可「加熱」來自持牌食物製造廠或其他合法來源的預先煮熟食物，不得烹煮。

議員不解油煙限制 「室內都得」

曾為立法會墟市事宜小組委員會委員的批發及零售界議員邵家輝表示，以往一直向政府反映攤位若無法明火煮食，「市民唔會食得咁開心」，認為指南更新有助令更多市民參與活動，攤位運作亦更順暢，不過他對油煙限制感不解，認為室內廚房亦只用抽氣扇排走油煙，街外油煙理應更易處理，「室內都做得到，室外點解做唔到」。

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