北都研建大型表演場 李：場地「加把勁」推盛事

擬黃偉綸統籌一站式支援

立法會昨舉行「行政長官互動交流答問會」，李家超提到，估算每150萬名旅客會帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長。新民黨陳家珮重提期望邀請國際巨星如Taylor Swift或Beyoncé等來港演出，並建議當局更主動支援商界，當局亦可邀請歐美的「意見領袖」來港參與盛事，協助「說好香港故事」。

李家超強調政府有搭台推廣角色，成功與否視乎「天時地利人和」，猶如約人逛街，視乎時間及整體部署能否配合。他又認為民間力量很重要，稱根據過去經驗某球賽、歌星或活動很可能因為「人的關係」而來，人際網絡很多時充當「潤滑劑」，故期望民間組織團結一致。

江玉歡：旅業規劃不止場地問題

選委界議員江玉歡則認為本港長遠旅遊規劃不僅是場地問題，而是「起步慢」，稱本港盛事需「交叉銷售」，如邁阿密公開賽或巴黎奧運，網上平台不僅發售門票，會一併提供餐廳、酒店及景點套票提升旅遊收益，建議文體旅局可協調持份者仿效。

江又提到現時約八成五遊客來自內地，若本港要維持國際城市形象，長遠要提升海外旅客比例，盛事亦要配合其喜好；認為本港需「兩條腿走路」，海外旅客受國際級巨星吸引來港，同樣地後者亦會考慮客源演出，故相關部門兩方面都要多花工夫。