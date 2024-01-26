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港聞二

北都研建大型表演場 李：場地「加把勁」推盛事

【明報專訊】本屆政府提倡「盛事經濟」，民建聯立法會議員鄭泳舜昨日建議除了文體旅局，其他政策局都可主動舉辦或推動盛事；特首李家超回應稱政府內部正構思由副財政司長黃偉綸負責協調和統籌，提供「一站式服務體制」，涵蓋申請牌照及人群管理等，冀提升活動組織者信心和興趣。選委界議員陳月明建議在新界多舉辦大型活動，李家超同意本港場地方面要「加把勁」，除了年底完工的啟德體育園，亦計劃重建灣仔區政府部門及建築物作展覽，亞博館亦會擴建，整體場地將增加約四成容量，另考慮在北部都會區建主題性大型場所及表演場地。

擬黃偉綸統籌一站式支援

立法會昨舉行「行政長官互動交流答問會」，李家超提到，估算每150萬名旅客會帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長。新民黨陳家珮重提期望邀請國際巨星如Taylor Swift或Beyoncé等來港演出，並建議當局更主動支援商界，當局亦可邀請歐美的「意見領袖」來港參與盛事，協助「說好香港故事」。

李家超強調政府有搭台推廣角色，成功與否視乎「天時地利人和」，猶如約人逛街，視乎時間及整體部署能否配合。他又認為民間力量很重要，稱根據過去經驗某球賽、歌星或活動很可能因為「人的關係」而來，人際網絡很多時充當「潤滑劑」，故期望民間組織團結一致。

江玉歡：旅業規劃不止場地問題

選委界議員江玉歡則認為本港長遠旅遊規劃不僅是場地問題，而是「起步慢」，稱本港盛事需「交叉銷售」，如邁阿密公開賽或巴黎奧運，網上平台不僅發售門票，會一併提供餐廳、酒店及景點套票提升旅遊收益，建議文體旅局可協調持份者仿效。

江又提到現時約八成五遊客來自內地，若本港要維持國際城市形象，長遠要提升海外旅客比例，盛事亦要配合其喜好；認為本港需「兩條腿走路」，海外旅客受國際級巨星吸引來港，同樣地後者亦會考慮客源演出，故相關部門兩方面都要多花工夫。

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