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港聞二

民建聯同倡 多黨撐全面撤辣 周浩鼎指辣招不合時宜 謝偉銓有保留

【明報專訊】政府下月28日公布《財政預算案》，近期樓市交投淡靜，社會觀望政府針對住宅物業印花稅「辣招」會否調整。近日多個政黨或政團陸續就預算案提出建議，計及昨日表態的民建聯，主要黨派包括新民黨及經民聯等均提出「全面撤辣」（見表）。民建聯副主席周浩鼎形容「辣招」已不合時宜。建測規園界立法會議員謝偉銓則對全面撤辣有保留，指樓市增長與市民收入仍有差距，可先部分放寬，前提是不助長「炒風」。

政府去年將部分住宅物業「辣招」放寬，業主持有物業兩年後出售，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅；買家印花稅和新住宅印花稅的稅率則由15%減至7.5%。

周浩鼎昨與黨友向財政司長提交《財政預算案期望》後見記者，指昔日設「辣招」是為遏炒風，觀察去年10月「減辣」後的市面反應，認為辣招已不再適用。多個政黨在預算案建議有相近取態，新民黨指早前「減辣」後，住宅樓宇買賣仍在低位，反映措施作用有限，促全面撤辣；自由黨指樓市回落不少，建議逐步撤辣；經民聯亦促盡快全面「撤辣」。

謝：樓市增長市民收入有差距

數百萬元住宅印花稅可減

謝偉銓則對全面撤辣有保留。他向本報稱，以往本港樓市攀升時，市民「愈住愈細、愈住愈貴」，在現時樓價跌但高息的環境下，若問市民置業能力是否提升，仍是「未必」。因此他認為「一定不可以助長炒風」，對於過億元住宅可徵更多稅，至於數百萬元住宅的印花稅則應下調。另外部分家庭有換樓需要，樓市下行流轉不易，他認為對同時擁有兩物業須繳新住宅印花稅的要求，可作調整。至於政府去年10月25日起將額外印花稅適用年期由3年減至2年，謝稱置業應是深思熟慮，買入理應不會短期內轉售，相關要求應保留。

林筱魯倡放寬按揭配合

指「拉開水閘」要小心管控

本身是規劃師的立法會議員林筱魯向本報表示，政府考慮撤辣與否要視乎目的，倘為搞活樓市、令樓價不要暴跌及防止出現負資產，可以撤辣，但同時要有措施協助有意自置物業的市民進入市場，例如是進一步放寬按揭條件。現有「辣招」限制非本港居民在港投資住宅物業，林認為若政府為刺激市場「拉開水閘」讓境外投資者進場，要很小心處理，需有措施管控穩定樓市。

相關字詞﹕民建聯 減辣 全面撤辣 樓市辣招 撤辣

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