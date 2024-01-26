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謝偉俊關注施政高壓「親小紅書」 李家超：勿挑矛盾 用詞聯想「黑暴」

【明報專訊】選委界議員謝偉俊昨在特首答問會關注當局近期高調、高壓執法，施政「親小紅書、遠香港人」，冀政府「緩和『法家治港』、嚴刑峻法的社會氛圍」。特首李家超回應時態度強硬，稱不應挑撥矛盾，謝偉俊部分用詞令他聯想到2019年「黑暴」時的「軟對抗」和「反動力量」。謝偉俊會後表示，他的言論是否恰當交由大家判斷。

昨日答問會討論「盛事經濟」時，謝偉俊發言稱民間氣氛與市民心情會影響盛事成功與否。他說，執法人員近期「高調和高壓執法」，包括「繽紛贈興」日夜抄牌、便衣人員打擊亂過馬路市民、「車輪戰」打擊書店和工廈食堂等，又批評當局施政作風「親無納稅『小紅書』帳戶，遠真正納稅的香港人」。他續說，政府救市政策「後知唔覺」、「唔湯唔水」，經濟不景未見政府雪中送炭。

謝偉俊稱，現時市民心情繃緊沉重，社會氣氛醞釀官民矛盾，難真正投入享受盛事。他促請當局檢討「濫罰、搶錢」的高壓執法，增加退稅寬免以紓緩民怨，令市民感覺政府真正重視港人意見。

李：不應宣揚負面和失實信息

李家超反駁，不應因政策對部分人利處較少而挑撥矛盾，更不應挑撥「地方矛盾」，強調香港一直歡迎各地旅客，「將向某地方宣傳，用挑撥矛盾的方法去形容，這是迂腐兼且危險的態度」。他說若無矛盾，就不應說成矛盾，也不要將小矛盾變成大矛盾。李家超更批評謝偉俊部分用詞危險，令他聯想到「軟對抗」和「反動力量」所用的形容詞，「這些讓我看到有再出現的矛頭，我們立即要打擊它、制止它，不要助長它」。他認為在「愛國者治港」下宣揚負面和不符事實的信息，是危險和不應該。

謝偉俊會後被問到李家超說法，他稱「觀點角度而已，不要緊，大家都是為香港好」。至於是否認為自己的言詞危險，謝說交由大家判斷。

新思維狄志遠認為李家超反應過大，謝偉俊僅提出觀察和提醒，舉例近期抄牌執法確實更嚴厲，謝的言論「不覺得有什麼大不了」。狄說政府大可解釋執法理據，毋須聯繫到2019年社會運動。

選委界江玉歡則相信李家超不想擴大分歧，同時理解謝偉俊的關注。她認為唇槍舌劍無補於事，盼雙方平靜討論解決問題。

相關字詞﹕軟對抗 小紅書 抄牌 答問大會 李家超 謝偉俊

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