葉劉倡23條設附表 方便更新執法權 李家超感謝意見 狄志遠憂繞立會削制衡

消息稱政府將於農曆新年就23條立法展開公眾諮詢，李家超昨未有交代立法時間表，表示當局準備工作已進入最後階段。他說，國安風險千變萬化，需確保立法具前瞻，以有效應對突如其來新風險和新手法。

葉太舉英國做法為例

新民黨葉劉淑儀在答問會提出，23條可參考英國做法，以實務守則和附表方式更新執法權力，更迅速應對國安風險。她提到，當地去年進行6周公眾諮詢後，便修訂附表新增執法權力。翻查資料，英國去年7月就國安法下容許反恐警察保有商業機密文件及修訂會面錄影守則諮詢公眾。李家超回應，採此方式可省卻修改主體法例的繁複程序，感謝意見。

目前《港區國安法》下有實施細則，由特首會同國安委制訂，毋須修例或經過立法會審議。倘23條採同樣做法，行會成員、資深大律師湯家驊認為《公民權利和政治權利國際公約》適用於23條立法，當局修訂實務守則時亦必須符合《公約》規定，包括當中的相稱性原則，不擔心違反人權。他又說，法律執行細節放在附表是正常做法。

新思維狄志遠對建議有保留，憂慮執法機關繞過立法會增加權力，削弱制衡作用，有損公眾對立法信心。他建議在主體法例列明執法權力，使社會較易拿揑界線。

多名議員就23條立法提出不同關注，選委界議員黃錦輝關注如何防止有人利用人工智能以至大數據危害國家安全。李家超稱科技變化日新月異，冀立法條文有方法能快速處理新問題，包括有「科技中立」條文，確保科技不斷發展法律也能應對。他指出，當局會針對網絡和數據安全，例如防範黑客，將研究是否需要制訂針對法律。

李：多專隊解說 要向國際講解

選委界議員管浩鳴則表示，市民關注立法條文是否容易理解，亦擔心會否跌入灰色地帶。李家超回應稱十分重視今次立法的解說工作，會設立幾個專隊，分別負責核心及支援的解說工作。他和律政司長林定國、保安局長鄧炳強將主要負責解說和整體統籌指揮，其他政策局均會協助推廣。至於解說對象，李家超強調要向國際講解23條立法，期望除了政府，一眾議員、學者、專家能參與其中。他稱，當局也會向商界、媒體、外國總領事和商會解說，並透過區議會和關愛隊在地區宣傳。

就網上言論設「應變反駁隊」

李家超提到，以往敵對力量會透過互聯網發布抹黑和歪曲事實的內容，預期在立法過程將再現，當局將針對網上言論設立「應變反駁隊」，回應網上抹黑和惡意攻擊的信息。李家超認為社會已就23條立法達成共識，他指出2003年立法失敗源於港人「太君子」，不知道「豺狼當道」，未為意外國「對香港的大肥豬肉虎視眈眈」。他期望完成立法能為這個長期困擾問題寫上圓滿句號，再無後顧之憂地「拼經濟、拼發展」。

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