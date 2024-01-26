潮行GBA：穿越半世紀 看「三趟快車」物資運港

明報記者 司徒聰穎

昔日中轉地 深圳工業站活化

深圳工業站佔地約3.3萬平方米，東臨廣深鐵路，西臨清水河村和清水河倉儲物流園區，這裏承載着深港兩地近半個世紀的「三趟快車」故事。上世紀60年代，香港物資匱乏，從1962年起，原國家對外貿易部和鐵道部開設編號751、753和755三趟列車，每天固定開出，分別從武漢/長沙、上海、鄭州出發，專門運送豬、牛、羊等鮮活商品到香港。其中，深圳工業站是「三趟快車」抵港前在內地的最後中轉站。

隨着物流業蓬勃發展，深港跨境貨運方式改變，「三趟快車」於2010年完成使命。工業站曾於2017年作為「深港城市建築雙城雙年展」分展場之一，復修站台、倉庫等；去年5月20日，深圳工業站深港文化創藝街項目啟動，改善周邊環境，設置「三趟快車」博物館、沉浸式軌道影院、鐵路休閒公園等。

保留路軌火車頭 還原「活豬」上車

走進深圳工業站，一部墨綠色、1967年生產的「東風2207」列車即映入眼簾，它曾是工業站的主力調車機車，是深圳現存最舊的火車頭。與其相伴的綠皮車廂，由全國各地蒐集而來，其中一節重現當年運送活豬的場景，亦有舊式硬座車廂改為茶飲店。工業站還新增月台景觀，保留信號燈和部分舊鐵軌，重現懷舊場景，是鐵路迷「集郵」去處，也是散步拍照的好地方。旁邊的廣深鐵路上，不時有復興號、和諧號在「老前輩」火車頭前駛過。

園區右側就是「三趟快車」專題博物館，展示1962到2010年「三趟快車」的故事。展廳建築面積324平方米，分為歷史、故事和精神篇章，展示了「三趟快車」的歷史及數據等，例如工業站在48年間驗放列車4萬多列、供港澳活豬活牛1億多頭、家禽逾10億隻、凍肉近800萬噸，瓜果蔬菜、活魚水產、乾貨等不計其數。此外，還展出20多件歷史物品，包括「三趟快車」用過的響墩、起拔道器、鋼軌打孔機等舊式工具，以及貨物運單、出口報關單等。

設博物館 沉浸式影院體驗南下

距博物館不遠是沉浸式軌道影院，以「三趟快車」歷史為題材，用全息視覺方式營造沉浸式體驗。遊客可乘軌道車穿過自動感應艙門，觀看電影，體驗當年「三趟快車」南下經過。

地址： 深圳羅湖區清水河一路

交通： 深圳地鐵3號線草埔站，或14號線羅湖北站

開放時間：

‧ 「三趟快車」博物館10:00至18:00

‧沉浸式軌道影院10:00至20:00

‧免費參觀，毋須預約