港大發現原發脊柱側彎主因

研究團隊對1701名AIS患者和3219名對照組做基因檢測，發現SLC6A9基因變異體常見於脊柱側彎群體。鍾培言稱變異基因令甘氨酸攝取和細胞膜受損，影響神經訊號的傳遞和協調，導致脊骨兩邊肌肉的控制不對稱，誘發脊柱側彎。鍾稱，脊柱彎曲一般於青春期惡化，可引致背痛、高低膊，以及影響心肺功能等，影響患者社交活動和心理健康。

年過50歲的羅小姐小五、六時被診斷出脊柱側彎，高中時轉介至專科中心跟進，其後一度離港發展，直至30多歲一次返港覆診，醫生指其脊柱彎曲程度已嚴重至會壓住心胸，影響心肺功能，她才決心做手術。

背上駝峰一直令她有所介懷，羅小姐稱年輕時經常頭痛，少許運動亦引起不適。她說家族三代9人有不同程度脊柱側彎，早已懷疑會否與遺傳有關。研究團隊發現其患有脊柱側彎的家庭成員帶有遺傳性SLC6A9基因變異，她冀研究能持續進行，研究以藥物等方式幫助更多病人。

現時治療僅靠矯正器手術

原發性脊柱側彎治療方案只有佩戴矯正器或手術，未有預防和早期干預方法。為探索更多潛在治療方案，研究團隊在有同一基因變異的斑馬魚測試苯甲酸鈉，即一種臨牀上用於治療甘胺酸腦患者的甘氨酸受體拮抗劑。結果顯示，苯甲酸鈉可中度減輕斑馬魚彎曲程度，有望為甘氨酸水平較高的AIS患者提供預防治療。