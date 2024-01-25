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回應記協質疑查車牌安排 運署：按終院判決 有權防濫用

【明報專訊】運輸署昨晚深夜回應香港記者協會就車牌查冊提出的質疑，指按終審法院於「蔡玉玲案」裁決，運輸署長「有權也有責任防止濫用車輛登記細節」，並有權要求申請查車牌者提供其身分詳情、申請的目的和理由。新制下運輸署要求記者以「例外情况」提出申請，署長會以是否涉及「公眾利益」因素審批，但該署未有提供「公眾利益」定義，指「公眾利益」是普通法下一個經常運用的概念，要因應個別情况而定。

運輸署本月初更改車牌查冊安排，要求傳媒根據「例外」程序、以書面陳述證明符重大公眾利益，由運輸署長審批。香港記者協會組織前日致函運輸署長李頌恩，質疑新安排不尊重終審法院就港台前編導蔡玉玲案的裁決，指做法損害新聞自由。終審法院在蔡玉玲案裁決中認為，之前查冊表格中「其他有關交通及運輸的事宜」可詮釋為包括真誠的新聞調查。記協批評，新安排要求記者另申批核，與終院裁決背道而馳。

運署：刪「其他事宜」 因終院指不清晰

運輸署昨晚11時半出稿，以1400多字回應記協聲明，指終院指出原有申請證明書表格上「其他有關交通及運輸的事宜」既不清晰也不明確，因此刪去。翻查判辭，法官當時分析蔡是否知情失實聲明時，認為「其他事宜」一詞，「並非如答辯人（政府一方）所說地清晰及不含糊」。

運輸署昨晚稱，修改查冊安排旨在清楚訂明查冊符合設立目的，記者查冊要符合重大公眾利益，署長會考慮相關因素決定是否批准。

相關字詞﹕記協 運輸署 車牌查冊

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