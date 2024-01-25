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港聞

港聞二

中醫醫院粵港簽合作 院長稱不擔心請人難

【明報專訊】本港首間中醫醫院預料明年底分階段投入運作，提供門診和住院服務。該院昨與廣東省中醫院簽署《廣東省中醫院與香港中醫醫院戰略合作協議》，合作開院籌備、中醫藥人才交流、進階中醫分科護理培訓等。浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥獲委任為香港中醫醫院首任行政總監兼院長，他說不擔心招聘人手會遇到困難，相信可聘請足夠人手並按計劃開展服務。

香港中醫醫院由浸大成立的「浸大中醫醫院有限公司」營運，將設6個分科，包括中醫內科、外科、婦科等。病牀400張，包括日間、住院、兒科及臨牀試驗和研究中心病牀。

醫衛局長盧寵茂昨稱，中醫醫院將成為本地中醫藥旗艦，推動中醫藥服務、教育培訓、創新和科研發展。香港中醫醫院董事局主席王桂壎宣布委任卞兆祥等6人成為該院核心管理層成員（見表）。

王桂壎表示，該院啟用時會先開始門診及日間醫療服務，數十張日間病牀將投入服務，又提到簽訂上述合作協議後，將陸續有約100至200人北上受訓，惟因明年中醫院才開始啟用，現階段內地中醫師來港是「根本唔存在」，但會考慮未來讓他們來港協助培訓。

被問該院需否在外地「搶人才」，確保人手充裕，王桂壎指中醫醫院沒有也不會刻意在外「搶人才」，有信心該院會吸引好的醫護人才加入。

被問明年投入服務時收費標準等細節時，卞兆祥說該院啟用首年會以專科服務與普通科服務為主，惟未正面回應具體收費，僅稱制定年度計劃時會安排各項服務收費標準。

明年年底開院 被問推遲原因

董事局主席否認押後：預時間準備

翻查資料，政府曾預料中醫醫院可於明年第二季分階段投入服務，被問為何推遲服務時間，王桂壎說並無押後營運，指當初簽署服務協議僅列明在2025年內啟用，無列明需在年內什麼時候開始營運，現時醫院興建進度亦無延誤，單純希望預留更充足時間準備，才決定明年底開業。

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