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港聞

港聞二

前解款員殺同事囚終身 官指有案底拒納求情

【明報專訊】曾任職衛安（Guardforce）解款員的巴士司機，涉2020年9月在港鐵將軍澳站揮刀襲擊前同事，對方其後不治。巴士司機周二在高院被陪審團一致裁定謀殺和襲擊他人致造成身體傷害兩罪成立，還押至昨日判刑。法官陳仲衡拒絕接納被告無意殺人的求情說法，稱從傷人案底可見他為人暴力，就謀殺罪依例判終身監禁，另一控罪判囚6個月，同期執行。

原是好友 辯稱精神失常無意殺人

陳官判刑稱，被告張文港（現34歲）辯稱精神失常犯案，但陪審團不信其說法。辯方為被告呈上5封求情信，內容稱被告是無意殺人，陳官不接納該些說法，指被告2018年曾因一次傷人定罪判社會服務令，反映他為人暴力，本案並非單一事件，加上驗屍報告稱事主身軀有一處由被告斬傷達10.6厘米深傷勢。考慮以上因素，判處兩罪總刑期為終身監禁。

陳官簡述案情是被告和事主李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事，兩人是好友，後來因一些不愉快的事關係惡化。被告行兇前特意更換衣物以免被人認出，被捕後在警誡下稱為教訓死者。證人口供顯示，被告用刀斬向死者時曾說了一句「╳街」，事主最後說了一聲「阿港」便倒下。

控罪稱，被告2020年9月1日謀殺李詠豪，以及同日在港鐵將軍澳站11號舖襲擊劉寶榮致造成其身體受傷害。控方開案陳辭稱，劉是在場解款員，嘗試制服被告不果，被告毆打劉後逃去。

【案件編號：HCCC221/21】

相關字詞﹕高等法院 終身監禁 解款員 謀殺罪

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