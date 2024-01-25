前解款員殺同事囚終身 官指有案底拒納求情

原是好友 辯稱精神失常無意殺人

陳官判刑稱，被告張文港（現34歲）辯稱精神失常犯案，但陪審團不信其說法。辯方為被告呈上5封求情信，內容稱被告是無意殺人，陳官不接納該些說法，指被告2018年曾因一次傷人定罪判社會服務令，反映他為人暴力，本案並非單一事件，加上驗屍報告稱事主身軀有一處由被告斬傷達10.6厘米深傷勢。考慮以上因素，判處兩罪總刑期為終身監禁。

陳官簡述案情是被告和事主李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事，兩人是好友，後來因一些不愉快的事關係惡化。被告行兇前特意更換衣物以免被人認出，被捕後在警誡下稱為教訓死者。證人口供顯示，被告用刀斬向死者時曾說了一句「╳街」，事主最後說了一聲「阿港」便倒下。

控罪稱，被告2020年9月1日謀殺李詠豪，以及同日在港鐵將軍澳站11號舖襲擊劉寶榮致造成其身體受傷害。控方開案陳辭稱，劉是在場解款員，嘗試制服被告不果，被告毆打劉後逃去。

【案件編號：HCCC221/21】