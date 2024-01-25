居屋下周邀揀樓 啟德樓王呎價過萬 折扣率六二折變七折 招國偉憂息高樓市弱損銷情

房屋署回覆稱，根據既定做法，資助出售單位售價一經訂定，銷售期間將維持不變，但買賣協議訂明將來用以計算補價款額的「最初市值」及相應折扣率則隨市况調整。選樓期間房委會會按當時市况每月評估和更新每個屋苑或屋邨出售單位的評估市值，以訂定下月份出售單位的「最初市值」及相應折扣率。署方稱，按「居屋2023」各屋苑本月評估市值，適用於本月選樓所簽訂買賣合約的折扣率約為30%。

6屋苑4在九龍 最平元朗朗天苑呎價5164

今期居屋共6個新建項目、9154個單位，4個位於九龍，包括啟德啟悅苑（2046伙）及同位於安達臣道的安楹苑、安麗苑和安樺苑（共3510伙）；餘下兩個是屯門兆翠苑（518伙）和元朗朗天苑（3080伙）。今期「樓王」是啟悅苑B座30樓8室，售494.46萬元，呎價約10,500元；最便宜是朗天苑A座3樓19室，實用面積288呎，售148.72萬元，呎價5164元。

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，今期居屋多位於九龍，其中3個位於新發展區安達臣道，相信隨着運輸系統落成，將為居民帶來交通便利，亦有人認為住在山上「風涼水冷」很舒服，視乎個人喜好。她說，市場預期年中會有利息封頂甚至回落的可能，房委會亦通過放寬資助出售單位的按揭安排，加上今期居屋超額認購近18倍，相信銷情會不錯。

招：房協盤綠置居在後 揀樓熱度或細

身兼公屋聯會總幹事的招國偉認為，今期買家選樓熱度或不大，除樓市、高利息等因素，安達臣道亦有房協資助出售房屋「朗然」，而下期綠置居將推售有多個大單位的長沙灣麗玥苑，為買家帶來其他選擇。至於折扣調整方面，他稱按過去做法，買家揀樓時會收到重計印花稅資料，當中會顯示單位最初市值和調整後折扣，例如「居屋2022」最初以五一折發售，揀樓時折扣上調至五三至五四折，由於房委會定價後不會再改動，折扣率將影響日後轉售單位時補地價。