指直播打國際線 「黎覺得好有用」

控方昨向張劍虹展示一則時任「蘋果動新聞」平台總監張志偉2020年6月30日發送的信息，其中引述黎的指示稱製作節目《Twitter Live》之目的是和外國讀者互動，「打國際線」，做法包括一星期一次直播、在黎和蘋果Twitter發布、直播時有兩名同事在場幫忙等。

張曾問播放日 稱惡法剛生效

張志偉提到若黎智英同意，最快7月9日可播出，張劍虹回覆「是否後天就開始？惡法剛生效」。張劍虹庭上解釋，《Twitter Live》為《Live Chat with Jimmy Lai》的前身，由張志偉負責製作；他因覺得黎很緊張國安法立法對香港和《蘋果》的影響，或許想「即刻」播放節目，故詢問播放日期。

最初黎智英會在其個人Twitter開直播，後來會邀請嘉賓對談，每周製作一兩集節目，並於《蘋果》英文版平台、《蘋果》及黎的個人Twitter直播，同時會在應用程式「推播」。張劍虹稱，節目討論香港於國安法生效後的局勢，希望外國關注和援助，黎曾向他說覺得節目「好有用」。張提到《蘋果》員工無參與節目內容的討論和邀約嘉賓事宜，由黎自行決定。

控方稱首集節目最終於7月9日播出，同月30日播出另一集，該集邀請壹傳媒前非執董Mark Clifford和美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）為嘉賓。控方一度問後者是誰，張表示不認識。

（黎智英案）