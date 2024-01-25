張：英文蘋果更極端 塑中共負面形象 稱黎「想畀美國理由做敵對行動」 指示毋須持平

張曾倡譯陶輝僭建等專題

控方副刑事檢控專員周天行昨於庭上展示黎智英2020年5月10日開設的WhatsApp群組「English News」，成員包括張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光等高層，各人在群組商討如何推出《蘋果》英文版。黎稱《蘋果》專欄作家馮晞乾建議的英譯新聞電子版「諗得過」，張則回覆建議翻譯《基本法》廿二條、時任警務處助理處長陶輝僭建等專題報道，亦可邀請大學生義務翻譯。

黎智英續發出多段信息，表達他對英文版的期許（見表1），冀走向美國讀者，成為《蘋果》與美國政治的「槓桿」，「越想越覺英文版是我們當下必須做（的）事項」。實際操作方面，黎指示高層先集中提升翻譯文章質素，毋須急於宣傳，又認為應着重內地新聞，配合新冠疫情下的反中情緒，「這些是美國最需要看」，邀請英文專欄作家時亦「毋須持平」。

張劍虹在庭上補充，按他理解成為「政治槓桿」即希望英文版能影響美國民意，在美國政治「產生作用」，令美國「出手做啲敵對行動」保護香港和《蘋果》，包括制裁。張又形容英文版的編採方針比中文版「更加極端咗好多」，中文版新聞較多樣，不一定全負面，「但英文版我哋會揀一啲新聞去譯，更加負面啲」。法官李運騰此時詢問，黎想透過英文版呈現中國什麼形象？張認為黎希望向外國讀者塑造「中國共產黨打壓人權、隱瞞、無誠信」的形象，「想畀美國多啲理由去對中國做一啲敵對行動」。

羅偉光發布英文版工作流程

張：按黎編採原則草擬

同年5月13日，羅偉光在群組發布一份工作流程建議書（見表2），列出英文版工作流程及選用新聞原則等。張解釋，羅當時是整理黎提出英文版的編採原則，草擬建議書。

黎亦經私人信息與張商討英文版編採方針，在5月19日建議加插台灣新聞，吸引美國讀者。張在庭上補充，當時大陸針對台灣的軍事或經濟脅迫備受美國關注，或令美國人更同情和協助台灣，亦能保障商人投資，相信黎希望令美國更關注台灣受大陸脅迫。李官問「這是否又一次試圖污名化中國？」張同意。

指黎覓特朗普等訂閱不果

信息顯示黎另一目標是尋求美國官員訂閱英文版，提供「政府庇護」。張補充，黎曾吩咐其助手Mark Simon找美國時任總統特朗普、副總統彭斯、國務卿蓬佩奧訂閱英文版，希望「對《蘋果日報》提供最大嘅政治保護」，但由於政要的付款紀錄不能留在《蘋果》網站，最終沒成功。

英文版2020年5月尾正式推出。6月2日張劍虹在群組發信息「歡迎主筆」。張昨解釋當時未有人專責英文版，黎指示他找已離職的前主筆馮偉光回來專責，馮應邀在6月左右加入，負責揀選翻譯的新聞、聯絡英文作家及管理翻譯團隊，稱他不負責英文版日常運作，但馮決策時常請示他。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）