長期非公務員僱員佔比倍增 梁籌庭：削開支下「填數」

連聘至少10年者佔合約僱員21%

截至去年9月，公務員人數有17.2萬多，較編制少近2萬人。政府向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，表示去年共聘用9468名全職的非公務員合約僱員，當中3190人在同一政策局或部門服務持續逾5年，佔整體34%；1963人更在同一部門工作10年或以上，佔比達21%。翻查資料，2012年同期共1816人在同一部門工作10年或以上，佔比約12%，去年比例明顯上升。

根據文件，僱用最多連續服務10年或以上合約僱員的部門為香港郵政，共有737人，佔整體近四成。其次為機電署和衛生署，分別有298人和196人（見表）。

梁籌庭表示，政府部門長期聘請合約僱員的問題一直存在，近年公務員招聘有困難令情况加劇。他稱合約僱員非公務員編制，不享有公務員福利，變相減少部門恆常開支，政府近年要求部門削減1%經常開支，令更多部門長期聘請合約僱員「填數」，彈性亦高於聘請公務員。

至於香港郵政擁有最多長期服務的合約僱員，梁估計涉及不少郵差退休後，獲續以合約形式聘用。