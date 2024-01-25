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長期非公務員僱員佔比倍增 梁籌庭：削開支下「填數」

【明報專訊】公務員事務局向立法會提交資料顯示，截至去年6月共有1963名非公務員合約僱員在同一部門工作10年或以上，佔整體合約僱員21%，較2012年同期增加9個百分點。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為由於近年招聘公務員有困難，加上當局削減部門「經常開支」，各部門遂長期聘請合約僱員「填數」。

連聘至少10年者佔合約僱員21%

截至去年9月，公務員人數有17.2萬多，較編制少近2萬人。政府向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，表示去年共聘用9468名全職的非公務員合約僱員，當中3190人在同一政策局或部門服務持續逾5年，佔整體34%；1963人更在同一部門工作10年或以上，佔比達21%。翻查資料，2012年同期共1816人在同一部門工作10年或以上，佔比約12%，去年比例明顯上升。

根據文件，僱用最多連續服務10年或以上合約僱員的部門為香港郵政，共有737人，佔整體近四成。其次為機電署和衛生署，分別有298人和196人（見表）。

梁籌庭表示，政府部門長期聘請合約僱員的問題一直存在，近年公務員招聘有困難令情况加劇。他稱合約僱員非公務員編制，不享有公務員福利，變相減少部門恆常開支，政府近年要求部門削減1%經常開支，令更多部門長期聘請合約僱員「填數」，彈性亦高於聘請公務員。

至於香港郵政擁有最多長期服務的合約僱員，梁估計涉及不少郵差退休後，獲續以合約形式聘用。

相關字詞﹕非公務員合約 梁籌庭 公務員

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