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港聞

港聞二

兩學者倡全面撤辣救市 港首務重振金融

【明報專訊】過去本港經歷3次主要經濟低潮，股市及樓市雙雙下跌，需港府及中央政府出招「救市」；新冠疫情後本港經濟再走下坡，有學者建議政府於下月發表的《財政預算案》，繼去年《施政報告》推出的樓市和股市「減辣」後，再在樓市「完全撤辣」。有學者認為本港不少行業仍依附金融產業運作，如知識產權及法律調解服務的主要收益仍由金融活動衍生，當局做好金融板塊，才有空間發展其他產業。

莊太量：新興市場分散風險 難取代歐美

本港樓市和股市持續受壓，去年至今恒指及中原城市領先指數最低分別錄得14,961點及146.84水平。中大經濟學系副教授莊太量認為，樓市受美國加息影響，但港府可「完全撤辣」刺激樓市買賣。至於股市，他稱本港要多開拓投資產品吸引新興市場資金，惟不少中東資金受制於洗黑錢條例，建議港府適當調整限制。他指本港約六成資金來自歐美等傳統市場，以新興市場取代不是「一時三刻」，增加新興市場資金有助分散風險。

關焯照：法制改 港府吸外資「言辭需溫和」

《港區國安法》實施至今逾3年，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照提到，有外資擔憂而撤走，中美角力亦非港府可控因素。他形容香港一向「吃四方飯」，政府除了背靠內地，亦需重建國際化形象，包括在言辭上較溫和，保持「招呼客人態度」，才能說服外資即使法制改變，金融活動仍自由開放，否則變成「中國其中一個城市」，難以吸引外資重返。關焯照同樣建議「完全撤辣」，稱本地人欠缺投資信心，因此要做好專才及其家人來港融合措施，「提高對本港歸屬感，將增加其買樓在港生活意欲」。

莊：八大中心非想做就做 關：創科亦大勢

《施政報告》提到本港要發展新經濟增長點，涵蓋文化藝術及創新科技等。莊太量認為深圳發展創科亦花上一定時間，港府提出「八大中心」屬「一廂情願」，「不是想做就做到」，建議着力重振金融板塊，其他產業才有發展潛力。關焯照亦認同金融是最主要經濟支柱，惟發展創科亦是大勢所趨，本港要加快科研成果商品化，另外應擴展「一簽多行」措施至其他省市，透過旅遊業刺激本港經濟增長。

吳傑莊冀增Web 3撥款 推虛幣發展

去年預算案撥款5000萬元加強推廣第三代互聯網（Web 3）發展。選委界議員吳傑莊冀預算案加大撥款，推動相關應用層面。至於去年發生數宗虛擬資產交易平台懷疑詐騙案會否影響發展，吳認為僅屬個別案件，相信去蕪存菁後發展會漸趨正常，本港亦會改善法規，包括預計今年推出的穩定幣發行指引，將有助吸引更多企業落戶。

（預算案前瞻系列．四）

相關字詞﹕股市 樓市 八大中心 財政預算案前瞻

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