黃鴨作例 希臘商會：港好玩可吸才 廠商會促產業多元 「八大中心」外覓經濟新動力

明報記者 施晉宇 馮樂琳

貿易是本港四大主要行業之一，根據統計處資料，貿易2022年佔本地生產總值16.3%，其增加價值較前一年下跌7.3%。疫後本港貿易未見起色，去年首11個月進口量及出口量分別按年下跌7.2%及9.4%。盧金榮稱，本港出口去年第四季現起色，主要是經過年底消費旺季後，貨品已陸續清存，開始預訂新貨。惟他稱消費者購買力下跌、能源成本上漲及紅海危機增加航運成本等因素，對廠商以至本港經濟仍帶來壓力，「通關後消費者北上、外遊消費，樓市股市均淡靜，整體氣氛不想使錢」。

出口按年跌9.4% 盧金榮：東盟補近半傳統市場

盧金榮稱廠商近年積極發掘中東和東盟市場，後者暫可填補傳統市場失去的生意額約一半，其中電子產品銷售較好；但傳統歐美市場仍是主要出口市場，故美國減息可令通脹回落，始終對出口業有利。

廠商會早前向財政司長提交建議，建議之一是發放「夜間消費券」。盧稱實際需視乎庫房能力，稱派錢是鼓勵市民重拾夜間消費的針對性措施之一，重點是刺激市民重拾夜間消費習慣，多「出街」或飯後有「第二場」消費。

希臘商會倡建虛幣市場 增歐洲文化界合作

本港疫後復蘇進展受移民潮影響，香港希臘商會代表聯合創辦人Stratos Pourzitakis說，近年約五成希臘人離港。他說人才流動屬正常現象，只是其他地方有更好就業機遇。去年巨型黃色橡皮鴨再度來港，他稱除了「資本市場」及「政制」，黃鴨當時在希臘亦是與香港相關的熱門搜尋關鍵詞，他建議港府多舉辦盛事，促進民間主動推廣香港「好玩」的一面，吸引外國人來港生活發展。

對於坊間有指新加坡疫後拋離香港，Pourzitakis提到本港與各地一樣經歷疫情困難時期，地緣政治更構成挑戰，而新加坡各領域近年有巨大發展，不過他認為兩地仍屬互補關係，本港金融仍有領先地位。他不認同本港只側重發展新興市場的看法，舉例港交所去年增設倫敦辦事處，港府官員多次外訪足以證明重視程度。

就下月發表的預算案，希臘商會建議香港降低「綠色和可持續金融資助計劃」門檻、減低海外航班來港成本，以及減低酒精濃度多於三成的酒類稅等，以促進本港經濟。《施政報告》提到鞏固本港「八大中心」定位，Pourzitakis認為本港可結合監管制度和市場開發等優勢，建立國際虛擬資產市場，亦可加強與歐洲文化界合作，如Ｍ+去年起展出英國國家美術館珍藏展，吸引大量遊客到訪，反映文化產業潛力。

澳商會冀研免雙重課稅 北都增私人融資

另外香港澳洲商會及澳門澳洲商會認為，對在亞洲開展業務的澳洲企業而言，本港仍是通往內地的重要市場，建議港府與澳洲就避免雙重課稅協定展開研究，提供更大誘因予澳洲企業落戶本港等。商會又建議港府就北部都會區的基礎建設加入更多私人融資，另鼓勵政府改建現有建築物，以達至綠色經濟的目標等。

（預算案前瞻系列．四）